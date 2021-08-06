دورة ليبيريك التشيكية - مالك الجزيري الى الدور نصف النهائي

وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 285 عالميا الى الدور نصف النهائي من دورة ليبيريك التشيكية اثر فوزه على الاسترالي مارك بولمانس المصنف 149 عالميا 2-0 (6-2 و6-4) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.



وكان الجزيري تغلب في الدور السادس عشر على الاسباني دافيد فيغا فرنانديز (2-0) ثم تفوق على السلوفاكي فيليب هورانسكي (2-0) في الدور ثمن النهائي.



وتعتبر بطولة ليبيريك من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.



