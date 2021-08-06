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دورة ليبيريك التشيكية - مالك الجزيري الى الدور نصف النهائي

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 13:41قراءة: 0 د, 23 ث
وات - تاهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 285 عالميا الى الدور نصف النهائي من دورة ليبيريك التشيكية اثر فوزه على الاسترالي مارك بولمانس المصنف 149 عالميا 2-0 (6-2 و6-4) في المباراة التي اقيمت يوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.

وكان الجزيري تغلب في الدور السادس عشر على الاسباني دافيد فيغا فرنانديز (2-0) ثم تفوق على السلوفاكي فيليب هورانسكي (2-0) في الدور ثمن النهائي.

وتعتبر بطولة ليبيريك من بين دورات التحدي وتقام مبارياتها على ملاعب ترابية.

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