سليانة: الإدارة الجهوية للصحة تتسلم 3 مكثفات أوكسيجين وجهاز تنفس للإنعاش وعدد من وسائل التوقي من فيروس "كورونا"

وات - تسلّمت الإدارة الجهوية للصحة بسليانة، اليوم الخميس، 3 مكثفات أوكسيجين سعة 10 لترات، وجهاز تنفس للإنعاش من قبل المؤسسة الصناعية الألمانية "دراكسلماير" المنتصبة بالجهة، وذلك في إطار معاضدة المجهودات الوطنية للتوقي من انتشار فيروس "كورونا"، وفق ما ذكره مدير الجودة بهذه المؤسسة، وليد المناعي.

وأضاف المناعي لـ"وات"، أنه تم تمكين الجهة الصحية، أيضا، من 3200 كمامة، و50 لترا من السائل المعقم، في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، بإعتبار أن التصدي لجائحة "كورونا" هي مسؤولية الجميع، وفق قوله.

وأشار، إلى المجهودات المبذولة من قبل الإطارات الطبية والشبه الطبية منذ بداية الجائحة، رغم قلة الإمكانيات، مؤكدا على مواصلة المد التضامني إلى حين السيطرة على الوباء.

يذكر أن المؤسسة الصناعية، كانت قد وفرت خلال الموجة الأولى للجائحة، عددا هاما من وسائل الحماية والوقاية لفائدة عدد من المؤسسات الصحية والأمنية والخدماتية بالجهة.





