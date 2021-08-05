الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 5 أوت

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الكاف: 5 وفيات و100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وانخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 116 حالة



سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس "كورونا"، 5 حالات وفاة و100 إصابة جديدة، وذلك بعد صدور نتائج 258 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 03 أوت الجاري.

وارتفع وفق الاحصائية الجديدة، إجمالي الوفيات إلى 528 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 16095 إصابة، منها 1589 حالة تعافي.

وأظهرت الاحصائية الجديدة، أيضا، انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 116 مصابا، منهم 13 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف، الى جانب مع انخفاض عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 1006 حالات، وهم يشكلون مجموعة الاصابات المؤكدة بالفيروس المسجلة بالجهة خلال الـ10 أيام الاخيرة.

من جانب آخر، أفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، عبد الباقي الجمني، لـ(وات)، بأنه يجري حاليا، الإعداد لإنجاح اليوم المفتوح للتلقيح المبرمج ليوم الاحد القادم، قائلا إنه تم تخصيص 12 مركزاً إضافيا بالمؤسسات التربوية لاستقبال الراغبين في التطعيم، بالاضافة إلى المراكز العادية الـ3 بالكاف والدهماني وتاجروين.







مدنين: تسجيل 5 وفيات و186 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 313 حالة شفاء



سجلت ولاية مدنين خلال 24 ساعة الماضية، 5 وفيات و186 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"،منها 14 اصابة وافدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 895 وفاة، والاصابات الى 26975 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتوزعت هذه الاصابات المحلية الجديدة الى 39 اصابة بحومة السوق، و34 اصابة بجرجيس، و25 ببني خداش، و17 اصابة بكل من ميدون وسيدي مخلوف، و14 باجيم، و12 بمدنين الجنوبية، و9 اصابات ببن قردان، و5 اصابات بمدنين الشمالية.

وجاءت نتائج هذه الحالات الايجابية من بين 1025 عينة بين تحاليل سريعة و"بي سي ار "، لتبلغ نسبة الحدوث 16 بالمائة، مسجلة تراجعا مقارنة بالفترة الماضية التي وصلت الى حوالي 38 بالمائة.

ويتواصل الضغط على المؤسسات الصحية بتزايد اعداد الحالات الاستشفائية، حيث بلغت نسبة الاشغال بالقطاع العمومي 88 بالمائة في اسرة الاكسيجين، و94 بالمائة في اقسام الانعاش، فيما وصلت هذه النسبة في المصحات الخاصة الى 86 بالمائة في اسرة الاكسيجين، و102 بالمائة في الانعاش.

في المقابل، ارتفعت حالات الشفاء الى 24235 حالة، بعد تسجيل 313 حالة شفاء جديدة، منها 62 حالة بمدنين الجنوبية، و61 بمدنين الشمالية، و53 بجرجيس، و34 حالة شفاء بحومة السوق، و31 ببني خداش، و30 بميدون، و20 حالة شفاء، بسيدي مخلوف، و18 ببن قردان، و4 باجيم.

وبلغ، من جهة اخرى، عدد الجرعات المقدمة في اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا"، 98842 جرعة منذ انطلاق الحملة، وذلك بتقديم 2293 جرعة يوم أمس، منها 636 جرعة بالمركز الجهوي للتلقيح بجربة حومة السوق، و600 جرعة بالمركز المحلي بجربة ميدون، و464 جرعة بالمركز المحلي بجرجيس، و342 جرعة بالمركز الجهوي بمدنين، و251 جرعة بالمركز المحلي ببن قردان.





