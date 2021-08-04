هلال الشابة يؤكد حضوره في الجلسة العامة للجامعة التونسية يوم 27 اوت مرفوقا بمحاميه

وات - اعلنت جمعية هلال الشابة، اليوم الاربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان "الجامعة التونسية لكرة القدم اكدت اليوم لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس" ان تاريخ الجلسة العامة (27 اوت) تاريخ نهائي ولارجوع فيه" مشيرة الى انه سيقع خلال الجلسة العامة الحسم في مسالة الايقاف الوقتي للفريق.



واضافت ان الجامعة "تعهدت للتاس باستدعاء فريق هلال الشابة للحضور بالجلسة العامة مرفوقا بمحاميه وتمكينه من الدفاع عن نفسه اثناء الجلسة عن طريق تقديم التقارير والترافع".



وتابع فريق هلال الشابة "طلبنا من "التاس" ايقاف التنفيذ الى حين دعوة الجلسة العامة للانعقاد من طرف الجامعة فنلنا اليوم تاريخا نهائيا للجلسة العامة والحق في الحضور والدفاع عن الفريق يوم الجلسة".



واعتبر هلال الشابة هذه الخطوة ايجابية مبينا ان الفريق سيشرع الان في الاعداد القانوني للجلسة العامة من اجل استرجاع حقوقه.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي الغت في شهر جوان الماضي قرار المكتب الجامعي الصادر في 17 اكتوبر 2020 بايقاف نشاط هلال الشابة مبقية في نفس الوقت على امكانية استئناف هلال الشابة للقرار الصادر يوم 30 ديسمبر 2020 بالايقاف الوقتي للفريق.



ويذكر ان المحكمة الرياضية الدولية كانت الغت ايضا في اواخر شهر ماي الماضي قرارات اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم المتعلقة بالعقوبات المنجرة عن التدوينات "الفايسبوكية".





