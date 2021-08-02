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وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو مؤسسات قطاع السياحة والصناعات التقليدية المتضررة بكوفيد 19 الى التسجيل في المنصة المخصصة للحصول على المساعدات الظرفية ⁠

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 15:10قراءة: 0 د, 38 ث
دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، كافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا ،الى ايداع مطالبها بالمنصة الخاصة بالمساعدات الظرفية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ايداع المطالب في قطاعي السياحة و الصناعات التقليدية للحصول على المساعدات الظرفية والاستثنائية يتم حصرا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn .

وذكرت، أن المنصة تغطي شهر جويلية 2021 ويتعين على المؤسسات تسجيل مطالبها خلال الفترة المتراوحة من 1 الى 7 أوت 2021.

وبينت ان الأنشطة المشمولة بالمساعدات الظرفية تشمل الايواء السياحي والمطاعم السياحية ونوادي الرقص والكباريهات ومراكز الاستشفاء بمياه البحر والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار ومؤسسات الصناعات التقليدية.

ويأتي تخصيص هذه المساعدات تطبيقا للفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.

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