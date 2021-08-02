وزارة الشؤون الاجتماعية تدعو مؤسسات قطاع السياحة والصناعات التقليدية المتضررة بكوفيد 19 الى التسجيل في المنصة المخصصة للحصول على المساعدات الظرفية ⁠

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية، كافة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا ،الى ايداع مطالبها بالمنصة الخاصة بالمساعدات الظرفية.

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وأفادت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن ايداع المطالب في قطاعي السياحة و الصناعات التقليدية للحصول على المساعدات الظرفية والاستثنائية يتم حصرا عبر المنصة الالكترونية:helptourism.social.tn .

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وذكرت، أن المنصة تغطي شهر جويلية 2021 ويتعين على المؤسسات تسجيل مطالبها خلال الفترة المتراوحة من 1 الى 7 أوت 2021.

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وبينت ان الأنشطة المشمولة بالمساعدات الظرفية تشمل الايواء السياحي والمطاعم السياحية ونوادي الرقص والكباريهات ومراكز الاستشفاء بمياه البحر والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار ومؤسسات الصناعات التقليدية.

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ويأتي تخصيص هذه المساعدات تطبيقا للفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 والقرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جانفي 2021.



