مدينة العلوم بتونس : من المرجح أن يكون يوم 10 اوت 2021، الفاتح من شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443

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رجحت مدينة العلوم بتونس،اليوم السبت 31 جويلية، أن يكون يوم 9 أوت 2021 هو المتمم لشهر ذو الحجة 1442 هجري ويكون يوم 10 اوت 2021 هو الفاتح من شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443.وأوضحت ،في بلاغ لها، أن حسب بعض المعطيات الفلكية فإن رؤية هلال محرم 1443/2021 بالعين المجردة تكون مستحيلة من أغلب دول العالم وممكنة من المحيط الهادي، كما تبقي إمكانية رؤية الهلال بالاعتماد على التلسكوبات من وسط أمريكا واردة وعليه فإنه من المرجح أن يكون يوم 9 أوت 2021 هو المتمم لشهر ذو الحجة 1442 هجري ويكون يوم 10 اوت 2021 هو الفاتح من شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1443.وشددت على أن دار الإفتاء تبقى هي الجهة الوحيدة المخولة للإعلان على بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية.وتبيّن الخارطة المرفقة مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 8 اوت 2021 من جميع مناطق العالم، بحيث أن رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.وتشير الخارطة، المرفقة، إلى أن رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة وأنها ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.في حين أن ذلك ممكنا باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس وبالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضروبينت أن الاقتران المركزي للقمر يحدث يوم الأحد 8 اوت 2021 على الساعة 13.50 مساءً بتوقيت غرينتش (14.50 توقيت تونس) وتغرب الشمس يوم 8 اوت 2021 على الساعة 19 و20دق و يغرب القمر على الساعة 19.43 أي أن المكث فوق الأفق بعد الغروب يكون حوالي 23 دق كما سيقدر ارتفاع القمر فوق الأفق ب 04° و 44' و 50" ويكون بعده القوسي بالنسبة للشمس 05° و 15' و 29".ويكون عمر القمر عند غروب الشمس يوم الأحد 8 اوت 2021 4 ساعات و 30 دقيقة، مشيرة الى أن أقل مدة مكث لهلال وقع تسجيلها كانت 29 دقيقة، و أن العمر الأقصى للقمر الذي أمكنت رؤيته بالعين المجردة هو 15 ساعة و33 دقيقة، كما أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت الرصد .