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شركة نقل تونس: تحويرات على برمجة السفرات الأولى والأخيرة للحافلات والمترو

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 14:40قراءة: 0 د, 45 ث
أعلنت شركة النقل بتونس القيام بتحويرات على برمجة السفرات ستدخل حيز التنفيذ بداية من غد الأحد، تبعا لتعديل موعد حظر الجولان بداية من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن التحويرات على توقيت السفرات تهم


- انطلاق السفرات الصباحية الأولى على الساعة الخامسة و 15 دق بالنسبة لكافة خطوط الحافلات والمترو الخفيف و الخط ت.ح.م

- انطلاق السفرات المسائية الأخيرة من وسط العاصمة في اتجاه الأحياء

على الساعة الثامنة والنصف مساء بالنسبة للخط ت.ح. م
على الساعة التاسعة مساء بالنسبة لخطوط المترو الخفيف
على الساعة الثامنة مساء بالنسبة لخطوط الحافلات

وشددت الشركة على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقل

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر، مساء أمس الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أوت 2021

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