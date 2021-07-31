شركة نقل تونس: تحويرات على برمجة السفرات الأولى والأخيرة للحافلات والمترو

أعلنت شركة النقل بتونس القيام بتحويرات على برمجة السفرات ستدخل حيز التنفيذ بداية من غد الأحد، تبعا لتعديل موعد حظر الجولان بداية من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحاوأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم السبت، أن التحويرات على توقيت السفرات تهم- انطلاق السفرات الصباحية الأولى على الساعة الخامسة و 15 دق بالنسبة لكافة خطوط الحافلات والمترو الخفيف و الخط ت.ح.م- انطلاق السفرات المسائية الأخيرة من وسط العاصمة في اتجاه الأحياءعلى الساعة الثامنة والنصف مساء بالنسبة للخط ت.ح. معلى الساعة التاسعة مساء بالنسبة لخطوط المترو الخفيفعلى الساعة الثامنة مساء بالنسبة لخطوط الحافلاتوشددت الشركة على ضرورة التقيد بارتداء الكمامات عند الولوج إلى المحطات وعلى متن عربات النقليذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر، مساء أمس الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة منع جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أوت 2021