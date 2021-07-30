الجرندي يستقبل سفير جمهوريّة الهند بتونس

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، "Puneet R. Kundal"، سفير جمهوريّة الهند بتونس، بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.وأشاد الوزير بمتانة عرى الصّداقة والتطوّر الكبير في علاقات التّعاون بين البلدين، مؤكّدا على مواصلة العمل على مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات التي تعتبر الهند رائدة فيها على غرار العلوم والتّكنولوجيا وتكنولوجيّات الاتصال وصناعة اللّقاحات والأدوية والمواد الصّيدلانيّة وقطاعي الفنون والبحريّة، ومشدّدا على أهمّية التّفكير في مرحلة ما بعد الجائحة من خلال العمل على اكتشاف فرص شراكة جديدة بين البلدين في مجالات تكون أكثر جدوى وفاعليّة.وثمّن الوزير الجهود التي بذلها الدّبلوماسي الهندي من أجل مزيد تدعيم وتعزيز العلاقات السّياسية والاقتصادية بين البلدين خلال فترة تعيينه في تونس على الرّغم من تفشّي جائحة كورونا، معربا عن تمنّياته له بالنّجاح والتّوفيق في مهامّه الجديدة.كما أكّد الوزير على أهمّية الإعداد الجيّد للدّورة الثّالثة عشر للّجنة التّونسية-الهنديّة المشتركة المنتظر عقدها بتونس نهاية السّنة الجارية أو مع بداية سنة 2022، مبرزا أهمّية هذا الاستحقاق في مزيد دفع العلاقات الثّنائية.من جهته، عبّر السّفير الهندي عن ارتياحه لمستوى علاقات الصّداقة والتّعاون بين البلدين، معربا بهذه المناسبة عن شكره وامتنانه للدّعم وللتّجاوب الإيجابي للوزارة بشكل عام مع سفارة بلاده خلال الفترة التي قضّاها في تونس وللمجهودات التي بذلتها الحكومة التّونسية بشكل خاصّ من أجل استقرار إنتاج الشّركة التّونسية-الهنديّة لصناعة الأسمدة الكيميائيّة (TIFERT) لأهمية هذا المشروع في مزيد دفع وتعزيز علاقات التّعاون بين البلدين.