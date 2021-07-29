الاتحاد الرياضي المنستيري: فتح باب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة الجديدة

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اعلنت اللجنة المستقلة لانتخابات الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري عن فتح باب الترشحات لانتخابات الهيئة المديرة الجدديدة منذ يوم امس الاربعاء.وأشارت اللجنة الى ان باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري، سيتواصل الى غاية 21 أوت المقبل على الساعة الواحدة بعد الزوال.وذكرت اللجنة بأنّ انتخاب الهيئة المديرة يتم على أساس القائمات، على أن تضم كل قائمة 10 أعضاء على الأقل تتوفر فيهم شروط الترشح المحددة بالفصل 30 المنقح من القانون الأساسي للجمعية.وستقام الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي المنستيري يوم 28 اوت القادم.