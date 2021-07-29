الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 29 جويلية

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سليانة-كوفيد19: تسجيل 3 وفيات و122 إصابة جديدة

قبلي: تزايد الحالات التي تتطلب الايواء بالمستشفى المحلي بدوز يثير القلق حول مدى توفر مادة الاكسجين

المنستير: تسجيل 8 حالات وفاة و216 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

مدنين: تسجيل 14 حالة وفاة و204 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"



مدنين: نشاط هام للمركز المحلي للتلقيح بجربة ميدون تجاوز المركزين الجهويين للتلقيح بمدنين وحومة السوق

سجّلت ولاية سليانة، أمس الأربعاء، 3 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" إلى جانب 122 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 424 وفاة و12 ألفا و729 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بسليانة.وتتوزع الاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 41 بسليانة المدينة، و28 ببوعرادة، و14 بالكريب، و12 بمعتمديتي قعفور وبرقو، و10 بمكثر، و إصابتين بمعتمديتي الروحية وسيدي بورويس، وإصابة واحدة بكسرى.ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 38 حالة من بينها 8 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 63 مصابا.اكد مدير المستشفى المحلي بدوز صولة رجب ان الاضطراب المسجل مؤخرا في تزويد اغلب المؤسسات الصحية بمادة الاكسجين "بات مقلقا جدا" خاصة في ظل تزايد عدد المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية الايواء باقسام الكوفيد واقسام الانعاش بالمسشفياتواوضح المصدر ذاته ل(وات) ان 9 حالات يتم ايواؤها حاليا بقسم الكوفيد بالمستشفى المحلي بدوز و4 حالات بقسم العزل، مشيرا الى ان طاقة استيعاب قسم الكوفيد بهذه المؤسسة الصحية تبلغ 10 اسرة وانه كان من المفترض نقل عدد من الحالات الى قسم الانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقبلي الا ان هذه العملية تعذرت بسبب بلوغ القسم طاقة ايوائه القصوى وهو ما حتم الاحتفاظ بالحالات بمستشفى دوز، الامر الذي ضاعف من استهلاك مادة الاكسجينوافاد رجب بان المستشفى المحلي بدوز لا يمتلك خزانا للاكسجين ولا يزال الى حد الان يستعمل القوارير، وهو ما يشكل ضغطا اكبر في توفير هذه المادة، مشيرا الى انه قد تم يوم امس الاربعاء التزود ب20 قارورة من ولاية صفاقس الا ان الاستهلاك الكبير للاكسجين من قبل مرضى الكوفيد يدعو دائما الى القلق حيال المحافظة على توفر هذه المادة الحياتية لفائدة المرضىأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير اليوم الخميس عن تسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و216 إصابة إضافية بتاريخ 27 جويلية الجاري ليرتفع مجموع الوفيات إلى 742 وفاة والإصابات إلى 34 ألفا و124 إصابة خلال ظهور الوباءوتوزعت الوفيات حسب المعتمديات إلى 4 وفيات بجمال، وإثنين ببنيلة، ووفاة واحدة بالساحلين، ووفاة واحدة بقصر هلال، أمّا الإصابات الجديدة فسجلت منها 35 إصابة بمعتمدية المنستير، و32 إصابة بجمال، و22 إصابة بالمكنين، و21 إصابة ببنبلة ومثلها بالساحلين، في حين تراوحت الإصابات ببقية المعتمديات بين إصابة واحدة ببني حسان و19 إصابة بطبلبة.وحافظت الإصابات المسجلة خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى غاية يوم 27 جويلية على التراجع لتبلغ 539 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، كما انخفضت الإصابات على مستوى المعتمديات لتتراوح بين 1115 إصابة بالوردانين وهي الوحيدة التي تفوق بها الإصابات ألف إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، و220 إصابة بقصر هلال، وتصنف الجهة وجميع معتمدياتها ذات مستوى اختطار "مرتفع جدّا".وتعدّ الجهة 6475 حالة نشطة، و216 حالة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 36 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة مع تراجع نسبة إشغال أسرة "كوفيد" بالجهة إلى 84 في المائة، وبلغ العدد الجملي للحالات المصابة بالفيروس التي وقع ايواؤها خلال الفترة من مارس 2020 الى 27 جويلية الجاري بالمستشفيات 2225 حالة.وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في المقابل تعافي 421 حالة إضافية ليصبح المجموع 26 ألفا و907 حالات شفاءسجلت ولاية مدنين 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" من بينهم حالتي وفاة لشخصين في ال40 من العمر، ليصل اجمالي وفايات هذا الفيروس الى 840 حالة، والتى تعتبر في ارتفاع متواصل هذه الفترة خاصة مع تزايد الضغط على الاقسام الاستشفائية سواء اسرة الاكسيجين او الانعاش بالقطاعين العام والخاص اللذين تجاوزا طاقتهما القصوى، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).وتم خلال ال24 ساعة الاخيرة تسجيل 204 حالات ايجابية من جملة 1334 عينة خضعت للتحليل بين السريع و"بي سي ار" لتتراجع بذلك نسبة الحدوث، اي ايجابية التحاليل، الى 13 بالمائة والتى تعتبر في تحسن مقارنة بالايام الماضية، حسب نفس المصدر.وجاءت اكثر الاصابات بمعتمدية جربة حومة السوق بعدد 44 اصابة امام تراجع الاصابات بالمعتمديات التي كانت الاكثر انتشارا للفيروس وخاصة مدنين الكبرى بين معتمديتيها الشمالية ب39 اصابة او الجنوبية ب38 اصابة وجرجيس ب24 اصابة وبن قردان ب16 اصابة وميدون ب18 اصابة بالاضافة الى تسجيل تراجع للاصابات بمعتمدية سيدي مخلوف الى 5 اصابات مع محافظة معتمديتي بني خداش واجيم على معدل الاصابات بها لتسجل بني خداش 18 اصابة واجيم 6 اصابات وبذلك يرتفع اجمالي اصابات فيروس فيروس "كورونا" الى 25562 اصابة.وارتفعت حالات الشفاء الى 22973 حالة شفاء بتسجيل 419 حالة جديدة منها 214 حالة بمدنين الكبرى و68 حالة بميدون و57 حالة بحومة السوق و40 حالة بسيدي مخلوف و13 حالة ببني خداش و12 حالة بكل من اجيم وبن قردان و3 حالات شفاء بجرجيس.يقدم المركز المحلي للتلقيح ضد فيروس "كورونا" بجربة ميدون الذي كان اخر مركز تم تركيزه بالجهة لتحسين نسق التلقيح وتقريب الخدمات ما بين 400 و500 جرعة يوميا خلال الايام التي يشتغل فيها من الاثنين الى الاربعاء من كل اسبوع، ليفوق نشاطها في هذه الفترة حجم المراكز الجهوية بمدنين وجربة حومة السوق.وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز ل(وات) ان المركز امن خلال الثلاثة ايام من عمله هذا الاسبوع 1565 جرعة، منها 491 جرعة قدمها يوم امس الاربعاء من جملة 1129 جرعة قدمتها الفرق الصحية بثلاثة مراكز اشتغلت يوم امس منها المركزين الجهويين بمدنين وحومة السوق والمحلي بميدون، والفريق المتنقل بسيدي مخلوف (32 جرعة) ليرتفع بذلك عدد الجرعات المقدمة في اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" الى 87432 جرعة.وينتظر ان يرتفع نسق التلقيح اكثر مع مطلع الاسبوع المقبل بانطلاق عمل مركزين متنقلين للتلقيح بكل من معتمدية جربة اجيم وسيدي مخلوف، لمعاضدة جهود بقية مراكز التلقيح وتقريب الخدمات من منتفعيها، وفق ذات المصدر .