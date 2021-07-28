مصالح الديوانة تحجز بضائع مهربة بقيمة 32 مليون دينار خلال شهري جوان وجويلية 2021 (الإدارة العامة للديوانة )

تمكنت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وصفاقس وسوسة وقفصة ومدنين خلال شهري جوان و جويلية 2021، من إحباط عمليات تهريب وحجز بضائع مهربة بقيمة جملية بلغت 32 مليون دينار باعتبار وسائل النقل، وذلك في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني.وتشتمل أبرز البضائع المحجوزة، وفق بلاغ صادر الأربعاء عن الإدارة العامة للديوانة، على كميات هامة من السجائر المهربة فاقت المليون وخمس مائة ألف علبة، علاوة على كميات من الحبوب المخدرة فاقت الــ 300 ألف حبة دواء مخدر.كما تم حجز كمية من الذهب المهرب تجاوزت الـ17كلغ، إضافة إلى كميات من الملابس الجاهزة بلغت قيمتها 2ر1 مليون دينار، بالإضافة إلى حجز كميات هامة من البضائع الاستهلاكية الأخرى المتأتية من التهريب ووسائل النقل التي تحمل تلك البضائع.وأفادت الإدارة العامة للديوانة في هذا الصدد، أن مآل تلك البضائع سيكون إما بالبيع بالمزاد العلني وضخ مداخيله لفائدة خزينة الدولة، أو بالإحالة لفائدة الهياكل العمومية أو بالإتلاف بالنسبة إلى البضائع غير الصالحة للاستهلاك، وفق نص البلاغ.