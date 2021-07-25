وزير الصحة بالنيابة يشدد على ضرورة أن تبقى خلية الأزمة المكلفة بمتابعة التزود بمادةالأوكسجين في حالة انعقاد دائم تحسبا لاي طارئ

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شدد وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي خلال إجتماعه اليوم الأحد بالمديرين الجهويين للصحة عبر تقنية التخاطب عن بعد، على ضرورة أن تبقى خلية الأزمة المكلفة بالأكسجين في حالة إنعقاد دائٔم لمتابعة وتنظيم عملية التزود بهذه المادة الحيوية وتحسبا لأي طارئ.وأكد الطرابلسي خلال هذا الاجتماع المخصص لمتابعة تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 بمختلف جهات الجمهورية، الحرص على ضمان التزود بمادة الأكسجين وحسن التكفل والإحاطة بالمرضى بأقسام كوفيد 19، وفق بلاغ للوزارة.يذكر ان كميات الأوكسيجين المستهلكة في المستشفيات العمومية تضاعفت 6 مرات بعد تفشي فيروس كورونا في تونس، حيث أصبحت كمية الأوكسيجين المستهلكة في المؤسسات الصحية العمومية تفوق 180 ألف لتر في اليوم الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 30 ألف لتر يوميا قبل ظهور الجائحة كورونا، وفق ما كشفه مدير عام الهياكل الصحية نوفل السمراني، في تصريح سابق ل(وات) لافتا إلى أن عدد أسرة الإنعاش في القطاع العام ارتفع من 95 سريرا إلى 500 حاليا، كما ارتفع عدد الأسرة المزودة بأجهزة تنفس اصطناعي من 450 سريرا إلى 3 آلاف سرير.