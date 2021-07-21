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حي ابن خلدون.... بسبب جرعة كوكايين مغشوشة يقتله بموسى

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 10:02قراءة: 0 د, 26 ث
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على مروج مخدرات ازهق روح شاب بعدة طعنات ب''موس'' أثر خلاف نشب بينهما بجهة حي ابن خلدون حول جرعة كوكايين مغشوشة كان قد اقتناها الضحية من المتهم الذي اضاف لها مواد أخرى فاكتشف الضحية الامر وعاد لمنزل المتهم مطالبا اياه باعادة امواله له لكنه رفض وقام بتعنيفه ثم قتله بموس .

واعترف القاتل بما نسب اليه وبعد معاينة الجثة اذنت النياية العمومية وحاكم التحقيق برفعها لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة.
وتوجيه تهمة القتل العمد المسبوق باضمار للمتهم.

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