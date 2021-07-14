قابس: إقرار الحجر الصحي الشامل بمعتمدية مطماطة القديمة والحجر الصحي الموجه بمعتمدية مارث

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قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة كورونا بولاية قابس، في اجتماعها المنعقد اليوم الاربعاء، بإشراف والي الجهة، منجي ثامر، فرض الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين بمعتمدية مطماطة القديمة.ويتضمن هذا الحجر، وفق ما جاء في بلاغ نشرته اللجنة لعموم المواطنين، منع التنقل من وإلى هذه المعتمدية، وغلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء المحلات الغذائية، إضافة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية، ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات، سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها.كما يتضمن هذا الحجر منع ارتياد المساجد والجوامع، وتنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 29 جوان2021.ويستثنى من هذا الحجر المعنيون بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية والأنشطة الحيوية القطاعية.من ناحية أخرى، قررت هذه اللجنة الحجر الصحي الموجه بمعتمدية مارث، والذي يتضمن رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم انطلاقا من الساعة الرابعة مساء، ومنع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة، والالتزام بالبروتوكولات الصحية الخاصة بكل قطاع، وتفعيل آليات المراقبة.وفسرت اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا هذه القرارات بارتفاع المؤشر الوبائي وبلوغه مستوى الاختطار المرتفع جدا، ما يفرض العمل على كسر حلقات العدوى المنتشرة بسرعة، مشيرة الى أن هذه القرارات تنضاف الى القرارات التي أعلنت عنها رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمجابهة كورونا، وتبقى سارية المفعول الى حين إشعار آخر.