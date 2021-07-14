النادي الصفاقسي يعلن عن تاجيل موعد عودة تمارين الفريق الاول لكرة القدم

اعلن النادي الصفاقسي يوم الخميس في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تقرر تأجيل موعد عودة تمارين الفريق الاول لكرة القدم تحضيرا للموسم الرياضي 2021-2022 وذلك إلى حين تحديد موعد انطلاق نشاط بطولة الرابطة المحترفة الاولى من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم.وفي المقابل، اشار فريق عاصمة الجنوب الى ان تمارين فريق النخبة متواصلة بصفة عادية ومثلما كان مقررا لها.وكانت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني اعلنت يوم الاحد الماضي عن ايقاف كل الانشطة والتظاهرات الرياضية وتعليق كل الجلسات العامة لكافة الهياكل الرياضية وذلك إلى غاية 31 جويلية الجاري باستثناء نشاطات المنتخبات الوطنية التي تخضع اجباريا لترخيص مسبق من طرف الوزارة وذلك في اطار التوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا.وكان المقرر ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022 يوم 22 اوت المقبل لكن الجامعة التونسية لكرة القدم ستضطر الى تغيير هذا الموعد ازاء الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف انحاء البلاد وتاجيل عودة تمارين الاندية.