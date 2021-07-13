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رئيس مجلس نوّاب الشّعب يصاب بفيروس كورونا

Publié le Mardi 13 Juillet 2021 - 19:20 قراءة: 0 د, 19 ث
أعلن مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المجلس في بلاغ تلقته "وات"، أنه تأكدت إصابة الغنوشي بالفيروس التاجي إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم.


ووفق البلاغ، سيواصل الغنوشي (80 سنة)، والذي سبق له أن تلقى تطعيما ضد الفيروس، القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229201

RESA67  ()  |Mardi 13 Juillet 2021 à 19h 23m |           
Rabbi yechfih ou Rabbi ye7mi bledna



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