رئيس مجلس نوّاب الشّعب يصاب بفيروس كورونا

أعلن مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، عن إصابة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بفيروس كورونا المستجد.وذكر المجلس في بلاغ تلقته "وات"، أنه تأكدت إصابة الغنوشي بالفيروس التاجي إثر إجراء تحليل سريع مساء اليوم.ووفق البلاغ، سيواصل الغنوشي (80 سنة)، والذي سبق له أن تلقى تطعيما ضد الفيروس، القيام بأعماله عن بعد وفقا للإجراءات الاستثنائية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية اللازمة واحترام البروتوكول الصحي.