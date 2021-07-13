الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 13 جويلية

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باجة : تسجيل 10 وفيات جديدة ب"كورونا" و260 حالة إيجابية

سجّلت خلال الساعات 48 الاخيرة في ولاية باجة (يومي 11 و12 جويلية الجاري) 10 وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منها 7 حدثت في المستشفي الجهوى لمدينة باجة لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس بالجهة الى 388 شخصا.وبلغت نسبة إشغال الأسرّة بمرضي كوفيد بالمستشفيات المحلية والجهوية حتى أمس 132 بالمائة حيث يواصل 177 شخصا الإقامة بها منهم 122 بالمستشفي الجهوى في باجة.من جهة اخري سجلت امس الاثنين حصيلة مرتفعة للاصابات الجديدة بالفيروس بلغت 260 إصابة أغلبها في مدينة باجة وضواحيها (104 اصابات) اضافة الى 30 اصابة بتستور و19 حالة ايجابية بمجاز الباب و54 اصابة بنفزة و24 بتبرسق و13 اصابة بعمدون و16 اصابة بقبلاط لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي بباجة الى 13157 حالة من جملة 30212 تحليلا تمّ إجراؤها.وقد واصلت نسبة الشفاء من الفيروس فى الانخفاض لتبلغ 71,50 بالمائة حيث سجّل تعافي 9408 شخصا من الفيروس بالجهة حسب إحصائيات تحصّلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة.