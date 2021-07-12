انقطاع توزيع مياه الشرب بعدد من من المناطق من ولاية المنستير بسبب عطب مفاجىء بقناة الجلب الرئيسيّة

شهدت مناطق الوردانين وواد الجبس ومنزل كامل وبئر الطيب (من ولاية المنستير) انقطاعا في توزيع مياه الشرب منذ الخامسة من صباح، الإثنين، وفق ما أكّدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أصدرته.وأوضحت الشركة أن عطبا مفاجئا طرأ، خلال الليلة الفاصلة بين الأحد 11 جويلية والإثنين 12 جويلية 2021، على قناة الجلب الرئيسية قطر 800 مم على مستوى منطقة بني كلثوم من معتمدية مساكن (ولاية سوسة) كان وراء انقطاع توزيع مياه الشرب في المناطق المذكورة آنفا.وتوقّعت شركة المياه إستئناف التوزيع تدريجيا إبتداء من الساعة العاشرة من ليل، الإثنين.