توقيا من مزيد انتشار فيروس كورونا - ايقاف كل الانشطة والتظاهرات الرياضية الى غاية 31 جويلية

قررت وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني، في بلاغ اصدرته اليوم الاحد، ايقاف كل الانشطة والتظاهرات الرياضية وتعليق الجلسات العامة لكافة الهياكل الرياضية الى غاية 31 جويلية الجاري باستثناء انشطة المنتخبات الوطنية التي تخضع اجباريا لترخيص مسبق من طرف الوزارة.كما تقرر ايقاف جميع الانشطة المزاولة بمؤسسات الشباب بمختلف انواعها الى غاية 31 جويلية اضافة الى تاجيل برامج السياحة الشبابية الى وقت لاحق والغاء جميع الحجوزات بمراكز الاقامة الراجعة بالنظر للوزارة حتى اشعار اخر.وتاتي هذه القرارات في اطار حرص الوزارة على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا.