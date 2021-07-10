الحرس ينقذ 31 مهاجرا أجنبيا من الغرق ويقبض على 43 شخصا بعد إحباط عمليات هجرة سرية

أنقذت وحدات الحرس بعدد من مناطق البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 31 مهاجرا أجنبيا من الغرق وألقت القبض على 43 شخصا بعد إحباط عمليات هجرة غير نظامية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم السبت.فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بكل من دوز من ولاية قبلي وحزوة من ولاية توزر وتالة من ولاية القصرين وطبرقة من ولاية جندوبة، الجمعة، من ضبط 12 شخصا بينهم تونسي واحد والبقية من جنسيات دول إفريقية مختلفة، بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة.وأحبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 31 مجتازا من جنسيات دول إفريقية مختلفة بعد أن تسربت مياه البحر إلى المركب الذي كانوا يستغلونه في عملية الإبحار خلسة، وفق ذات المصدر.