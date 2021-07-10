الجيدو التونسي في طوكيو 2020: ثلاث مصارعات مقابل غياب كلي للذكور ...ونهال شيخ روحه تحمل امال التتويج الاولمبي

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أكد عبد الرزاق التركي المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو أنّ سفارة تونس باليابان أمنت تربصا للمصارعتين نهال شيخ روحو و نهال الأندلسي بمدينة يوكوهاما، مشيرا الى أنّهما ستتحولان رفقة مدربهما أنيس الونيفي الى اليابان يوم 16 جويلية الجاري للمشاركة في التربص التحضيري قبل انطلاق منافسات الألعاب الأولمبية.و أوضح التركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ المصارعة الثالثة المتأهلة للأولمبياد غفران الخليفي دخلت في تربص داخلي في مدينة الزهراء ابتداءا من 28 جوان الماضي والى غاية منتصف جويلية الحالي، لافتا النظر أنّها ستسافر الى اليابان يوم 19 جويلية الجاري ، وستلتحق بنهال الأندلسي و نهال شيخ روحو بالقرية الأولمبية ابتداءا من موعد 24 جويلية.وكشف أنّ نهال الأندلسي ستخوض أول نزال لها في وزن تحت 70 كلغ يوم 28 جويلية، بينما ستفتتح نهال شيخ روحو مشاركتها في الاولمبياد في وزن أكثر من 78 كلغ يوم 30 جويلية، على أن يحدد موعد نزال غفران الخليفي في وقت لاحق لأقل من 57 كلغ.وبيّن المدير الفني للجامعة التونسية للجيدو أنّ الآمال معلّقة على البطلة نهال شيخ روحو للصعود على منصة التتويج واهداء تونس احدى الميداليات الأولمبية.وعن محدودية عدد المصارعين االتوتسيين المتاهلين الى الأولمبياد، في رياضة الجيدو، واقتصاره على 3 فقط اناث وغياب كلي للذكور، أفاد التركي أنّ ذلك جاء بسبب قواعد التأهل المختلفة عن باقي الرياضات، واعتمادها على معيار الترتيب العالمي للمصارعين.وقال أنّ الاتحاد الدولي للعبة مدعو الى مراجعة قواعد التأهل الى الأولمبياد، مشيرا الى أنّ حضور مصارعي القارّة الافريقية يعتبر شبه منعدم مقارنة بالمصارعين اليابانيين وحدهم، مضيفا في هذا الشأن أنّ قواعد الاتحاد الدولي المعمول بها لا تضمن مشاركة بطل افريقيا في الجيدو في الأولمبياد.وخلص في ختام كلمته أنّ نظام التأهل يشتمل على اخلال كبير يستدعي المراجعة، لكونه أضرّ كثيرا بالبلدان وبالجمعيات الرياضية، على حدّ قوله.