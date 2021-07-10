الصيدليات الخاصة تشارك في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 إثر اتفاق هيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات مع وزارة الصحة

أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم السبت مشاركة الصيدليات الخاصة في حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 حسب الأولويات المضبوطة من وزارة الصحة وفي إطار منظومة "ايفاكس" للتسجيل لعملية التلقيح ضد كورونا، وذلك إثر اتفاق الهيئة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات مع وزارة الإشرافوبينت هيئة الصيادلة في بلاغ لها اليوم أن عملية التلقيح في الصيدليات الخاصة ستكون مجانية لكل المواطنين كما هو الحال في مراكز التلقيح التابعة لوزارة الصحة، لافتة أالى ن هذه المبادرة تأتي مساهمة من الصيادلة في المجهود الذي تبذله الوزارة لمجابهة هذا الوباء الخطيروأكدت الهيئة أن عملية التلقيح في الصيدليات ستنطلق إثر استكمال التراتيب اللازمة لحسن تنظيمها وتوفر اللقاحات بالعدد الكافي داعية كل المواطنين الذين لم يسجلوا في منظومة "ايفاكس" إلى التوجه إلى الصيدليات الخاصة قصد مساعدتهم على التسجيل للتلقيح ضد كوروناويأتي اتفاق المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات مع وزارة الصحة والذي يقضي بمساهمة الصيدليات الخاصة في عملية التلقيح، في إطار التسريع في حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين للحد من تفشي الفيروس والتقليل من عدد الإصابات والوفيات، حسب ما عبرت عنه هيئة الصيادلة في ذات البلاغوللاشارة أفادت وزارة الصحة اليوم السبت في بلاغها حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح أن إجمالي عدد المطعمين ضد كورونا بلغ 2115739 شخصا موزعين بين 1497677 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح و618062تلقوا الجرعة الثانية