المبادلات التجارية لتونس تتراجع خلال ماي 2021، مدفوعة بانخفاض حجم الصادرات والواردات

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سجلت المبادلات التجارية لتونس خلال شهر ماي وللشهر الثاني على التوالي، منحى تنازليا، تجلي من خلال انخفاض حجم الصادرات بنسبة 4ر10 بالمائة والواردات بنسبة 2 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء.وأشار المعهد ، في بيان صحفي حول التجارة الخارجية بالاسعار القارة لشهر ماي 2021، الى ان هذا الانخفاض الذي كان بوتيرة اسرع على مستوى الصادرات مقارنة بالواردات يعود الى تقلص واضح في نسبة التغطية ب8ر6 نقطة لتصل الى 5ر72 بالمائة .وسجلت الأسعار في المقابل منحى تصاعديا تمثل في ارتفاع اسعار المنتجات المصدرة بنسبة 1ر1 بالمائة والمنتوجات المستوردة بنسبة 1ر2 بالمائة.ويعزى تراجع الصادرات، خلال شهر ماي 2021 ، الى انخفاض صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1ر14 بالمائة والنسيج والملابس والجلود بنسبة 3ر13 بالمائة وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 2ر12 بالمائة.وسجلت الواردات، في المقابل، تراجعا بنسبة 2 بالمائة وذك نظرا للانخفاض الهام في حجم المشتريات من المنتجات الغذائية بنسبة 9ر26 بالمائة، رغم ارتفاع مشتريات سلع مواد التجهيز بنسبة 7ر9 بالمائة والسلع الاستهلاكية بنسبة 4ر5 بالمائة.يشار الى ان العجز التجاري لتونس زاد، خلال شهر ماي 2021 ، بقيمة 2ر378 مليون دينار ليبلغ 1ر1554 مليون دينار مقابل قرابة 9ر1175 مليون دينار خلال شهر أفريل 2021.