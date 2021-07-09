الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عن تقديم خدماته عن بعد لفائدة منظوريه

أفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الجمعة أن منظوريه بامكانهم انطلاقا من اليوم التمتع بمختلف الخدمات التي يسديها الصندوق عن بعدوأضاف الصندوق في هذا الصدد أن المؤجريمكنه التصريح بالأجور ودفع المساهمات عن بعد باستعمال "تانتراست" أو "ديجيغو" عبر الرابط https://bit.ly/3yjdMSLكذلك العامل لحسابه الخاص يمكنه دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عبر موقع الواب باستعمال البطاقة البنكية عبر الرابط https://tns.cnss.tn/TnsNetأو عبر الهاتف الجوال (أوريدو: اضغط #122* أو أورنج: اضغط #139* أو اتصالات تونس: اضغط #127*)ولفت الصندوق الى أن المضمون الاجتماعي يمكنه الاطلاع على كشف الحياة المهنية ومتابعة المنح العائلية عن بعد وكذلك المنتفع بجراية يمكنه الحصول على رسم الجراية وشهادة الانتفاع بجراية عن بعد والتونسيين العاملين بالخارج يمكنهم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي باستعمال البطاقة البنكية الدولية