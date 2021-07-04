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كرة اليد - مصباح الصانعي ينتقل الى نادي الشارقة الاماراتي

Publié le Dimanche 04 Juillet 2021 - 11:02 قراءة: 0 د, 20 ث
وقع لاعب النادي الافريقي لكرة اليد عقدا بموسم واحد مع نادي الشارقة حسب ما اعلنه الفريق الاماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.
وهي التجربة الثانية التي تقود مصباح الصانعي (30 عاما) للبطولة الاماراتية لكرة اليد بعد ان دافع سابقا عن الوان نادي النصر من 2018 الى 2020.
وياتي تعاقد نادي الشارقة مع مصباح الصانعي لتعويض المصري علي الزين الذي انتقل الى نادي برشلونة الاسباني.






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