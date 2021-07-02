   Saliha - أوتاري وعودي  

تاهل لاعبة الجيدو التونسية نهال الاندلسي الى دورة الالعاب الاولمبية

Publié le Vendredi 02 Juillet 2021 - 18:32 قراءة: 0 د, 32 ث
وات - ضمنت لاعبة الجيدو التونسية نهال الاندلسي تاهلها الى دورة الالعاب الاولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الجاري الى 8 اوت القادم وذلك بالاستناد على ترتيبها العالمي.

وتلقت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية يوم الجمعة مراسلة من الاتحاد الدولي للجيدو لاعلامها بتاهل نهال الاندلسي في وزن اقل من 70 كلغ. وصعدت نهال الاندلسي في اخر تصنيف للاتحاد الدولي للجيدو ثلاثة مراكز لتتقدم الى المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا.


وبذلك سيكون الجيدو التونسي ممثلا في الالعاب الاولمبية بثلاث لاعبات وهن نهال الاندلسي (وزن تحت 70 كلغ) وغفران الخليفي (اقل من 57 كلغ) ونهال شيخ روحه (وزن ما فوق 78 كلغ) والتي ستكون على موعد مع مشاركتها الرابعة في الاولمبياد.


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