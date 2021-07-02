مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي يدعو الى إيقاف دخول الملح التونسي الى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية

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دعا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي (هيكل حكومي)، إيقاف دخول الملح التونسي الى الأراضي الليبية خلال هذه الفترة الى حين التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية والقياسية، وذلك بعد تسجيل عديد المخالفات من ناحية المواصفات القياسية للملح.وأوضح المركز ان تقرير شركة الشافية الليبية للصناعات الغذائية وشركة ريفال لاستخراج وصناعة الملح أظهرت العديد من المخالفات من ناحية المواصفات القياسية للملح، وفق مراسلة أرسلها الى رئيس نقطة الاتصال الليبية التونسية مركز المواصفات والمعايير.ومن بين هذه المخالفات، ان يكون غير مطابق من حيث نسبة إضافة اليود للملح وانه لم يضاف إليه اليود أصلا (فيكون مخالفا لتعليمات منظمة الصحة العالمية) وان يكون الملح ناتجا عن سياحات (تعتمد على المياه الجوفية) وليس ملح بحري من الملاحات (يعتمد على مياه البحر) علاوة على ان الملح غير متجانس من حيث الحبيبات (التحليل الحجمي) وغير انسيابي وهذا يدل على عدم الاهتمام بالخصائص الفيزيائية للمنتج مما يشكك في جودته بصفة عامة، وفق التقرير.كما تضمنت المخالفات عدم مطابقة الملح لدرجة الجودة (كلوريد الصوديوم) المطلوبة بالملح الغذائي والتي تقل لا تقل عن 99 بالمائة اذ ان اللون الأبيض وحده لا يعني ان الملح عالي الجودة فقد يكون مختلطا بأملاح الماغسيوم والكالسيوم (بيضاء أيضا) ويدل ذلك على عدم شفافية حبيبات المنتج حيث ان لون (العينة) الملح التونسي والمعروض بالسوق الليبي حاليا ابيض ولكن ليس ابيض شفاف.وأشارت المراسلة أيضا الى جودة الكيس الذي يعتقد انه مصنوع من بلاستيك معاد تدويره وهو بالتالي غير صالح للتغليف الغذائي اذ تم إحالة عينة من الكيس لإجراء التحاليل عليها خارج ليبيا.