الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 2 جويلية 2021

وات -

جندوبة : ستّ وفيات و201 إصابة جديدة بفيروس "الكورونا" والوضع الوبائي تزداد مخاطره في الجهة

باجة : 9 وفيات و505 اصابات جديدة ب"كورونا" خلال 72 ساعة

توفّي أوّل أمس الأربعاء ستّة مواطنين بسبب مضاعفات فيروس "الكورونا" الذي أصيبوا به في وقت سابق كما كشفت التحاليل المخبرية التي شملت 442 من المشتبه في إصابتهم بذات الفيروس عن إصابة 201 شخص جديد ليصل إجمالي الإصابات ومنذ بداية الجائحة في الجهة الى 7447 إصابة أكثر من 45 بالمائة منها مسجّل في الدائرة الصحية في جندوبة ونحو 25 بالمائة منها بالدائرة الصحية في بوسالم والبقية مقسّمة بين بقية الدوائر الصحّية البالغ عددها خمس دوائر.ووفق ما جاء في الحصيلة اليومية الصادرة صباح اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة فإن عدد المقيمين بأقسام الكوفيد ناهز 90 مصابا دون اعتبار المقيمين في منازلهم والمصحات الخاصة التي تغيب أرقامها بسبب عدم اعلامها بالإصابات، فيما حافظ قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على نسبة الإشغال الكلّية لأسرّته المخصّصة للغرض والتي لا تتعدّى أربعة مقيمين في اقصى حالاتها.وبعد تسجيل إصابات في صفوف عدد من القضاة وموظفي المحكمة الابتدائية في جندوبة وعدد من المراكز الأمنية افاد مصدر شبه طبي ان الإصابات توسّعت دائرتها حيث شملت يوم أامس عددا من الممرّضين العاملين بالمستشفى الجهوي بجندوبة وعددا آخر من الموظفين العاملين في مختلف المؤسسات العمومية الامر الذي دفع برئيسة قسم الاستعجالي بذات المستشفى نائلة المعروفي لتحذر عبر تدوينة نشرت على حسابها الخاص بالفايسبوك من خطورة الوضع كما أبلغت الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة ان الوضع الوبائي خطير من خلال ما يشهده من نسق تصاعدي في عدد الإصابات وعدد الموتى وبلوغ طاقة استيعاب أقسام الكوفيد والإنعاش درجتها القصوى.سجّلت ولاية باجة 9 وفيات جديدة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" خلال 72 ساعة (ايام 29 و30 جوان و1 جويلية ) منها 8 وفيات شهدها المستشفي الجهوى بمدينة باجة الذى ما زال يأوى 96 مصابا بالفيروس ووفاة واحدة بالمستشفي المحلي في عمدون .وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الفيروس في الجهة إلى 301 شخص منهم اكثر من 76 شخصا توفّوا خلال شهر جوان المنقضي وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها بالجهة منذ بداية جائحة "كورونا" .وسجّلت خلال نفس الفترة 505 اصابات جديدة ب"كورونا" منها 345 إصابة في مدينة باجة وضواحيها وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور وعمدون ومجاز الباب وتبرسق وقبلاط وتبيار ونفزة لتصل جملة الاصابات المسجلة منذ بداية عمليات التقصّي في الجهة الى 10609 حالة من جملة 26385 تحليلا تمّ إجراؤها.وقد انخفضت نسبة الشفاء الى 76,30 بالمائة حيث سجل تعافي 8095 شخصا من الفيروس بالجهة حسب احصائيات تحصّلت عليها (وات) من الادارة الجهوية للصحة بباجة.