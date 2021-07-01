حجر صحي شامل في كامل ولاية سوسة ابتداء من يوم الأحد 04 جويلية

التأمت صباح اليوم الخميس 01 جويلية2021 اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة باشراف والي سوسة رجاء الطرابلسي.وبعد النقاش وتبادل الآراء بين مختلف أعضاء اللجنة تم التصويت بـ 09 ضد و 31 مع إقرار الحجر الصحي الشامل بكامل ولاية سوسة لمدة أسبوع قابل للتجديد حسب تطور الوضع الوبائي.وينطلق العمل بهذه الإجراءات سيكون ابتداء من يوم الأحد 04 جويلية 2021 على الساعة (00.00) إلى غاية يوم السبت 11 جويلية 2021.وأفاد بلاغ لولاية سوسة أنه سيتم وضع الآليات الضرورية وضبط برنامج عملي وتقني بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية و الإدارية لضمان حسن تنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل وذلك خلال جلسة العمل التي ستنعقد غدا الجمعة 02 جويلية 2021 .وسجلت ولاية سوسة ظهور السلالة الهندية لفيروس كورونا، مع تواصل ارتفاع نسق الإصابات بكامل معتمديات الولاية.وبلغ المعدل العام للإصابات بالولاية 566 إصابة لكل 100 ألف ساكن.