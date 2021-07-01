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السلاوتي: تم تخصيص قاعات عزل في جميع مراكز الامتحانات تحسبا لحالات الاشتباه أو الإصابة بكورونا في صفوف المتناظرين

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 10:26 قراءة: 1 د, 2 ث
وات - قال وزير التربية فتحي السلاوتي أن الوزارة خصصت قاعات عزل خاصة في جميع مراكز امتحانات مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني البالغ عددها 243 مركزا وذلك تحسبا لحالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا في صفوف المتناظرين

وأضاف فتحي السلاوتي خلال اشرافه صباح اليوم الخميس على انطلاق مناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني بالمدرسة الاعدادية الياسمينات ببن عروس أنه تم أخذ كل الاحتياطات الضرورية لتأمين سير هذه الامتحانات في ظروف عادية و في احترام كامل للبروتوكولات الصحية في هذه الظروف الاستثنائية


ويتقدم لمناظرة ختم التعليم الأساسي لهذه السنة 28961 تلميذا وتلميذة 62 بالمائة منهم من الإناث بزيادة بنحو ألف تلميذ مقارنة بعدد المتناظرين خلال امتحان السنة الماضية

ويتناظر المترشحون الموزعون على 243 مركز امتحان موزعة على كامل تراب الجمهورية من أجل الفوز بـ3500 مقعدا في المعاهد الثانوية النموذجية وقد خصصت لهم الوزارة 4 مراكز تجميع و5 مراكز اصلاح

وفي تقييمه للسنة الدراسية الحالية أفاد وزير التربية أن الوزارة ستقوم مع شريكها الاجتماعي بعملية تقييم شاملة للسنة الدراسية بعد استكمال دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا لهذه السنة وستنظر خاصة في الانعكاسات الحاصلة للتلاميذ بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضت التخفيف في البرامج المدرسية واعتماد نظام الأفواج في التدريس وكيفية معالجة النقص المسجل على مستوى التحصيل المعرفي وكذلك على المستوى النفسي للتلاميذ للخروج باقتراحات وحلول لمعالجة هذا النقص الذي وصفه بالكبير.

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