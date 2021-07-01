الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الخميس 1 جويلية 2021

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قبلي : التقطيع الجيني لاربع عيّنات يثبت وجود حالة إصابة بالسلالة الهندية في الجهة

الكاف : تسجيل 03 وفيات و151 إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ووضع صحي خطير جداً



جندوبة : تسجيل ثلاث وفيات و250 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أكّد المدير الجهوي للصحّة في قبلي سمير مرزوق اليوم الخميس لــ(وات) ثبوت إصابة شاب أصيل إحدى مناطق ولاية قبلي بالسلالة المتحورة الهندية "دلتا" وذلك من بين نتائج 4 عيّنات تم رفعها يوم 16 جوان للخضوع للتقطيع الجيني.وأضاف المصدر ذاته انه إثر تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الاصابات بالمنطقة التي يقطنها هذا الشاب تمّ إخضاع عدد من العيّنات للتقطيع الجيني الذي أثبت وجود هذه الحالة المصابة بالسلالة الهندية، مشيرا الى انه قد تم إخضاع اكثر من 32 شخصا من المخالطين لهذه الحالة لعملية تقصي واسعة أكّدت عدم انتشار العدوى بينهم.وذكر سمير مرزوق بان الحالة الصحية لهذا الشاب غير خطيرة ولم تشهد تعكّرا ومن المرجح أنّه قد تعافى خاصة وأنّه قد أنهى فترة الحجر الصحي.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة في الكاف اليوم الخميس في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة الكورونا المستجد بالجهة عن تسجيل 03 حالات وفاة و 151 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 343 عينة رفعت بتاريخ 29 جوان الماضي.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 366 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 11063 حالة تماثل منها 10103 إلى الشفاء فيما ارتفع عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 89 منهم 14 بأقسام الانعاش والعناية المكثّفة وذلك بالتوازي مع ارتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال الأيام العشرة الاخيرة إلى 960 وهي أعلى حصيلة تسجّل في الجهة منذ بداية انتشار الجائحة وخاصة في معتمديتي الكاف الغربية والشرقية أين وصل معدل الإصابة فيهما الى900 بالنسبة لكل 100 الف ساكن، وفق ما أكّده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات).وسارعت الادارة الجهوية للصحة في الكاف منذ عدة أيام إلى التنبيه إلى خطورة الوضع الصحي في الجهة مشددة على ضرورة الالتزام بالبرتكول الصحي في كل جوانبه واجتناب الخروج إلى الشارع الا في الحالات الضرورية وذلك بهدف كسر حلقة العدوى بالفيروس قدر الامكان وفي أقرب الآجال.سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة في جندوبة قبل يوم امس الثلاثاء وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 250 اخرين بفيروس "الكورونا" وهو اعلى رقم منذ بداية الجائحة بالجهة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بذات السبب ومنذ بداية الجائحة الى 356 شخصا فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين ولذات الفترة 7246 مصابا.وحسب أكّده ممثّلو الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة وأعضاء من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة التي عقدت يوم امس اجتماع أقرّت فيه الحجر الصحي الشامل في معتمديات بوسالم وبلطة بوعوان ووادي مليز وجندوبة وجندوبة الشمالية فان الأرقام المسجّلة في عدد المصابين وبدرجة أقل في عدد المتوفين ليست الأرقام الصحيحة ووفق تقديراتهم فهي لا تتعدّى 30 مما يحصل فعليا مستندين في ذلك الى عدم تعاون المؤسسات الخاصة مع الإدارة الجهوية للصحة على غرار مخابر التحاليل والعيادات الطبية الخاصة كذلك المصحّات الذين لا يدلون بما يسجّل لديهم من إصابات الى السلطات ذات النظر.وتشهد ولاية جندوبة تصاعدا خطيرا للإصابات بفيروس" الكورونا "وعدد المتوفّين به وسط أنباء مفادها خروج الوضع عن السيطرة بسبب النقص المسجّل في الاوكسجين وأسرّة أقسام الكوفيد وقسم الإنعاش وهو الوحيد بالمستشفى الجهوي بطبرقة وهو ما استوجب إقرار الحجر الصحي الشامل في خمس معتمديات (بوسالم ،بلطة بوعوان، جندوبة وجندوبة الشمالية ووادي مليز) بعد ان فاق معدل الإصابات فيها 400 إصابة لكل مائة الف ساكن ومواصلة الحجر الصحي الموجّه في معتمدية عين دراهم.