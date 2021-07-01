   Warda - ياما ليالي  

المصادقة على اتفاقية مقر حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وسط أجواء من التوتر والفوضى وقطع التصوير والبث المباشر للجلسة العامة

Publié le Jeudi 01 Juillet 2021 - 00:39 قراءة: 1 د, 11 ث
وات - صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء الاربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبا واعتراض 12 نائبا واحتفاظ نائب واحد. . ويذكر ان الجلسة الصباحية شهدت حالة من الاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب  الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على  مشروع .هذا القانون .

وقد تواصلت اشغال الجلسة العامة مساء يوم الأربعاء وسط أجواء من التوتر والفوضى بسبب احتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضهم لمشروع هذا القانون، كما عمدوا إلى قطع البث المباشر وتصوير أشغال الجلسة العامة.


وأدانت سميرة الشواشي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة الجلسة العامة مساء يوم الاربعاء، العنف المسلط على الإعلاميين وعلى العمل الصحفي تحت قبة البرلمان.

واعتبرت الشواشي أن احتجاز كاميرا التصوير ومعدات العمل الخاصة بالتلفزة التونسية من قبل رئيسة ونواب كتلة الحزب الدستوري الحر، هو اعتداء على العمل الصحفي وسابقة خطيرة في رحاب مجلس نواب الشعب.

وأكدت الشواشي أن منع الإعلاميين من القيام بعملهم وحرمان النواب عن بعد والمواطنين من متابعة أشغال الجلسة العامة ، هو جريمة واعتداء على حرية الصحافة وعلى الحق في المعلومة المضمن في الدستور.

وجددت رئيسة الجلسة دعوة كتلة الدستوي الحر ورئيستها في أكثر من مرة إلى ترك كاميرا ومعدات عمل التصوير المباشر التابعة للتلفزة التونسية دون استجابة منهم.
ويشار الى ان الجلسة شهدت كذلك ، حادثة اعتداء النائب الصحبي صمارة في بالعنف على النائبة عبير موسي وقد وثّق النقل المباشر للجلسة العامة هذا الاعتداء .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228504

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 01 Juillet 2021 à 07h 55m |           
ما عندهم ما يعملولها. المحكمة رفضت النظر في مطلبها فاصبحت هي التي تصدر الاحكام و تنفذها. عرضولها في الدورة . هذا كله من عدم وجود قانون طردها من البرلمان. و سترون كيف ستستولي على البرلمان بدون انتخابات. بل بالعربدة و الكلوشاريزم.

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 01 Juillet 2021 à 06h 25m |           

ننتظر بيان ادانة و تنديد شديد اللهجة من النقابة الوطنية للصحفيين و من التلفزة الوطنية و الا نيران صديقة ايها المنافقون انتم سبب نكبة هذه البلاد



En continu

Toutes les news

السبت 03 جويلية 2021|22 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:15 12:31 05:05 03:14
22°
 36° % 83 :الرطــوبة
تونــس 22°
0 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
36°-2237°-2635°-2633°-2639°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Rأƒآ©p Tchأƒآ¨que - Danemark
  20h00: Ukraine - Angleterre
  • Avoirs en devises
    21327,2

  • (2 juill)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,30312 DT        1$ =2,82485 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juill)   2190,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة