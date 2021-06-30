الاتفاق على استغلال وتثمين الأبراج الاثرية بغار الملح من 01 اوت الى نهاية السنة الجارية

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افاد رئيس المجلس الجهوي للثقافة والي بنزرت محمد قويدر انه تم الاتفاق مع مختلف الأطراف والهياكل المركزية المتداخلة على فتح واستغلال وتثمين الأبراج الاثرية بغار الملح خلال الفترة الممتدة من 01 اوت الى نهاية السنة الجارية، وذلك وفق برنامج يعد بالاشتراك بين جميع المتدخلين محليا وجهويا ومركزيا بمصالح الثقافة ووكالة احياء التراث وغيرها.وأوضح المصدر ذاته في تصريح لمراسل /وات/ عقب جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الاربعاء بفضاء مركز التكوين الفلاحي بغار الملح، ان الجلسة خصصت لمتابعة الملفات ذات العلاقة التي كانت محور زيارة وزير السياحة والثقافة بالنيابة الحبيب عمار للجهة يوم 20 جوان الجاري، ومنها وضع الاليات العملية لتثمين وتنمية المخزون التراثي والاثري لابراج مدينة غار الملح، بحضور كل من المديرة العامة لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية أمال حشَانة ومدير المعارض والتظاهرات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مصطفى الشايب ومعتمد المنطقة رؤوف كريم ورئيس البلدية عثمان بن قارة وممثلي بقية الإدارات الجهوية المتداخلة والمكونات المجتمعية المهتمة.وتم الاتفاق على تنظيم أيام ترويجية لمدينة غار الملح المصنفة مدينة " رامسار" وذلك عن طريق مصالح السياحة والصناعات التقليدية والثقافة للتعريف بالمخزون التراثي والاثري والاستراتيجي للمنطقة ككل، بالتوازي مع العمل مع بلدية المكان والمكونات المجتمعية لتركيز معلقات ولافتات للتعريف بالمواقع الاثرية والتراثية للمنطقة. كما تم لتاكيد على التسريع في فتح الأبراج الاثرية بالمنطقة امام العموم عقب التنسيق مع المعهد الوطني للتراث ووكالة احياء التراث .وأضاف والي بنزرت انه تم الاتفاق على تنظيم جلسة عمل قريبا بمقر وزارة الشؤون الثقافية لوضع برنامج خصوصي لحسن تثمين وتوظيف الموقع الاثري الوطني والعالمي باوتيك يدرج ضمن المخطط التنموي 2021/2025 وذلك بحضور ومشاركة جميع الأطراف المحلية والجهوية والمركزية ومختلف مكونات المجتمع المدني، بالإضافة لتنظيم جلسة عمل قطاعية مماثلة يوم 6 جويلية المقبل للنظر في مشروع إعادة احياء حمامات اشكل، وفق تأكيد نفس المصدر.