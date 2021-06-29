تأجيل مهرجان قرطاج الدّولي

قررت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي تأجيل موعد إنطلاق دورته السادسة والخمسين إلى شهر أوت.ووفق بلاغ للهيئة المديرة لمهرجان قرطاج , تم اتخاذ القرار تفاعلا مع الإجراءات الصحية المتخذة من قبل رئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وتماشيا مع قرارات وزارة الشؤون الثقافية في تفاعلها مع الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس وخارجها، وحفاظاً على السلامة الصحية للجمهور.وتبقى هذه القرارات مرتبطة بتطورات الوضع الصحي في تونس بحسب نفس البلاغ.