والية سوسة : وزارة الصحة توافق على تركيز مستشفى جهوي ميداني بعد الارتفاع المهول في عدد المصابين بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات والمخاوف من تسلل السلالة الهندية

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أعلنت والية سوسة رجاء الطرابلسي اليوم الثلاثاء ان وزارة الصحة وافقت على تركيز مستشفى جهوي ميداني في سوسة لمعاضدة بقية المؤسسات الصحية بالجهة في مكافحة جائحة كورونا لاسيما بعد ان تبرّعت إحدى المصحات الخاصة ب 50 سريرا طبّيا.وأضافت والية سوسة خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بمقر الولاية انه سيتم التنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة لتوفير الإطارات الطبّية وشبه الطبّية وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة تبرّعات لتوفير كل التجهيزات اللازمة لهذا المستشفى الميداني.وأبدى في هذا الاطار المدير الجهوي للصحة بسوسة محمد الغضباني تخوّفا من ان يتم الالتجاء الى الإطارات الصحية المسخّرة حاليا بالكامل للعمل بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالجهة والتي تعاني من إرهاق غير مسبوق.وأفاد المدير الجهوي للصحة بسوسة ان الولاية شهدت مؤخرا ارتفاعا مهولا في عدد المصابين بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات لاسيما بعد ان بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 40 بالمائة من مجموع التحاليل المجرات يوميا، مرجّحا أن يشهد الفيروس ذروة انتشاره في ولاية سوسة بحسب التقديرات الأولية في منتصف جويلية 2021 وذلك في صورة لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية.وأكّد الغضباني الوضع الوبائي في الجهة يظل خطيرا جدا لاسيما بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بعد الإصابة بكورونا و631 إصابة امس الاثنين بما يرفع العدد الجملي للوفيات الى 892 وفاة وعدد الإصابات المكتشفة الى 28401 إصابةوذكر الغضباني أن 224 مصابا يقيمون بالمستشفيات العمومية والخاصة بولاية سوسة، مشيرا الى ان طاقة استيعاب أسرّة الإنعاش تجاوزت نسبة 130بالمائة وأن طاقة استيعاب أسرّة الأكسجين تجاوزت 80 بالمائة، مضيفا أن النسبة العامة لتفشي العدوى بفيروس كورونا بولاية سوسة تجاوزت 400 إصابة على كل 100 ألف ساكن حيث بلغت النسبة خلال الفترة من 15 الى 28 جوان الجاري 6ر474 إصابة على 100 الف ساكن.وعبّر عن مخاوف السلطات الصحية من تسجيل إصابات بالسلالة الهندية بولاية سوسة لاسيما في المعتمديات المتاخمة لولاية القيروان وفي ظل تواصل حركة التنقل بين ولاية سوسة وولاية القيروان التي سجّلت حالات إصابة بهذه السلالة.وقال ان مجابهة الوضع الوبائي بولاية سوسة يستدعي بالخصوص الترفيع في نسبة التغطية الجهوية للتلقيح التي لا تتجاوز حاليا نسبة 7ر11 بالمائة ممن تلقوا الجرعة الأولى و5 بالمائة ممن تلقوا الجرعتين وذلك من مجموع سكان الولاية، مشدّدا على ضرورة فتح مراكز الصحة الأساسية لتلقيح المواطنين عبر حملات متنقلة استعجالية وفتح مركز التلقيح بمعتمدية حمام سوسة 5 أيام في الأسبوع لتكثيف نسبة التغطية في اقرب الاجال.ودعا الى تكثيف عدد أسرّة اكسجين بالمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية والى توفير أسرّة إنعاش إضافية بالمستشفيات الجامعية، مؤكدا ضرورة تدعيم الطاقم الطبي وشبه الطبّي بالمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية ومراكز التلقيح والتقصي بالموارد البشرية.وحثّ رجال الاعمال ومنظمات الأعراف والجمعيات والمجتمع المدني على التكفل ماديا بالانتدابات التعاقدية وتوفير المستلزمات الطبية.عماد