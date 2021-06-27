الكاس العربية تحت 20 عاما - المنتخب التونسي يتصدر المجموعة الرابعة ويلاقي جزر القمر في الدور ربع النهائي

وات -

انهى المنتخب التونسي للاواسط الدور الاول من منافسات الكاس العربية تحت 20 عاما في صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه اليوم الاحد على نظيره السعودي في الجولة الثالثة والاخيرة 2-1.وسجل هادي جرتيلة (14 و27) هدفي المنتخب التونسي فيما ذلل مشاري النمر (47) الفارق للمنتخب السعودي.ورفع المنتخب التونسي بفضل هذا الفوز الثالث على التوالي رصيده الى 9 نقاط متقدما بثلاث نقاط على المنتخب السعودي الذي ضمن بدوره التاهل الى الدور ربع النهائي.وسيلاقي المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني للمجموعة الثالثة فيما يتبارى المنتخب السعودي مع نظيره السنيغالي متصدر المجموعة الثالثة وحامل اللقب.وكان المنتخب التونسي فاز في المقابلتين الاوليين على اليمن 2-0 واوزباكستان 1-0.