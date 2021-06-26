عائدات السياحة تتراجع بنسبة 34 بالمائة إلى حدود يوم 20 جوان 2021

وات -

تراجعت عائدات السياحة بنسبة 34 بالمائة إلى غاية 20 جوان 2021، لتصل قيمتها إلى 706 مليون دينار بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة.كما تقلّصت خدمة الدين الخارجي بنسبة 28 بالمائة خلال الفترة ذاتها لتبلغ مستوى 3،5 مليار دينار.في المقابل، بلغت مداخيل العمل 2،8 مليار دينار لتسجل ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة بالمقارنة بسنة 2020.وسجّل احتياطي تونس من صافي العملة الصعبة، ارتفاعا طفيفا بنسبة 3،8 بالمائة وذلك حتى 25 جوان 2021، ما يقارب 21،5 مليار دينار أي ما يمثل 141 يوم توريد.وانخفض الحجم الجملي لإعادة التمويل بنسبة 24 بالمائة بما لا يتجاوز 7،1 مليار دينار، وفق معطيات البنك المركزي التونسي.