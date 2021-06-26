السفر الى بلجيكا لن يكون ممكنا إلا لأسباب ضرورية - شركة الخطوط التونسية

أعلنت شركة الخطوط التونسية، ان السفر الى بلجيكا لن يكون ممكنا إلا لأسباب ضرورية، وذلك على اثر قيود السفر الجديدة التي فرضتها مستجدات الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الخطوط التونسية، في بلاغ نشرته، امس الجمعة، ان كل المسافرين الى بلجيكا البالغين من العمر 12 سنة وأكثر مطالبون بالاستظهار بنتائج بتحليل مخبري سلبية لفيروس كورونا "بي سي أر" لم يمض على تاريخ القيام به 72 ساعة عند التسجيل للسفر إضافة الى تعمير الاستمارة الخاصة بصحة المسافرين قبل المغادرة .كما يتعين على المسافر القيام بحجر صحي لمدة 10 أيام عند الوصول وإجراء تحليل مخبري لفيروس كورونا في اليوم السابع من الحجر.وسيتحتم على المسافرين غير المقيمين القاصدين بروكسال، الاستظهار بشهادة، يجب ان يكون المسافر قد تحصل على اللقاح منذ اكثر من أسبوعين بأحد اللقاحات المعتمدة في أوروبا علاوة على تعمير استمارة التصريح على الشرف.وأفادت الناقلة الجوية الوطنية، بخصوص تنقلات غير المقيمين، انه مسموح بها للمهنيين في قطاعات النقل والشحن والبحارة بشرط ان تكون لديهم تراخيص من إداراتهم وأيضا الدبلوماسيين من موظفي المنظمات الدولية والأشخاص الذين تمت دعوتهم من طرف المنظمات الدولية والذين يعد وجودهم المادي ضروريا، والحاصلين على شهادة سفر صادرة عن البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ببلجيكا.كما يسمح بالسفر للزوج / الشريك أو أطفال شخص يحمل الجنسية البلجيكية أو محل إقامته الرئيسي في بلجيكا، ويجب أن يكون الأطفال بحوزتهم "شهادة سفر صادرة عن السفارة / القنصلية البلجيكية. ويتعين على الأزواج أيضا تقديم إثبات على وجود علاقة مستقرة ومستدامة.ويسمح، كذلك، بالتنقل للأشخاص المسافرين إلى بلجيكا أو إلى دول الاتحاد الأوروبي باعتبارهم يحملون الجنسية او باعتبار إقامتهم فيها وأيضا السفر لأسباب إنسانية قاهرة، اذ يتعين على المسافر الاستظهار بشهادة لأسباب إنسانية قاهرة، صادرة عن السفارة / القنصلية البلجيكية ومعتمدة من ديوان الأجانب.