وزارة الصحة: 11 معتمدية تونسية فاقت فيها نسبة العدوى 400 اصابة لكل 100 الف ساكن

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ان 11 معتمدية في 7 ولايات فاقت فيها نسبة العدوى 400 اصابة لكل 100 الف ساكن بتاريخ 25 جوان الجاري.وتتمثل المعتمديات التي تعتبر نسبة الاختطار فيها مرتفعة جدا منوبة وطبربة (ولاية منوبة) ونابل (ولاية نابل) وجومين (ولاية بنزرت) والكاف الشرقية والكاف الغربية (ولاية الكاف) وسيدي بوزيد ومكناسي وأولاد حفوز (ولاية سيدي بوزيد) وبن قردان (ولاية مدنين) ورمادة (ولاية تطاوين) وذلك بالاضافة الى ولايات القيروان وزغوان وسليانة وباجة التي تم اعلانها مناطق موبوءة في بداية الاسبوع الجاري.وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد شددت في اعقاب اجتماعها على ضرورة تطبيق الحجر الصحي الشامل في المناطق التي تفوق فيها نسبة العدوى 400 اصابة لكل 100 الف ساكن.واشارت الوزارة في ذات البلاغ الى ان 20 معتمدية تتوزع على 10 ولايات تتراوح في نسبة العدوى فيها بين 300 و400 لكل 100 الف سكن فيما بلغ عدد المعتمديات التي تراوحت فيها نسبة العدوى بين 200 و300 اصابة 43 معتمدية في 16 ولايةوحسب الهيئة الوطنية فان ولاة هذه الولايات مدعوون الى اقرار الحجر الصحي الموجه في هذه المعتمديات.وأكدت وزارة الصحة أن نسبة الانذار المرتفعة جدّا تقدّر بأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الانذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 الف ساكن أما نسبة الانذار المتوسّط فتتراوح بين 10 و50 حالة لكلّ 100 الف ساكن.وذكّرت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين بضرورة التقيّد بالاجراءات الوقائيّة وتطبيق البروتوكولات الصحية قصد التحكّم في نسق انتشار الفيروس وكسر حلقات العدوىويذكر أن تونس سجلت يوم 24 جوان الجاري، 83 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و3467 إصابة جديدة من مجموع 9898 تحليلا مخبريا.