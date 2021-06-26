نابل: إقرار الحجر الصحي الشامل لمدة اسبوع بمعتمدية نابل والحجر الموجه ببقية المعتمديات لمدة اسبوعين (الوالي)

وات -

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بنابل، المنعقدة اليوم السبت بمقر الولاية، تطبيق الحجر الصحي الشامل لمدة اسبوع بمعتمدية نابل بداية من يوم غد الاحد والحجر الموجه ببقية المعتمديات (15 معتمدية) لمدة أسبوعين، وفق ما أفاد به والي نابل، محمد رضا مليكة، في تصريح لـ"وات".واشار مليكة الى ان هذا القرار جاء بعد تسجيل ارتفاع كبير في مستوى الاصابات بفيروس "كورونا" بعد ان تجاوز المعدل الجهوي على كل 100 الف ساكن 250 اصابة، وتجاوز 800 اصابة بمعتمدية نابل على كل 100 الف ساكن، "بما جعل من اقرار الحجر الصحي الشامل والحظر الصحي الموجه ضرورة ملحة لكسر حلقات العدوى".وابرز ان هذا القرار فرضه الوضع الوبائي الخطير بالجهة خاصة بعد ان ناهزت نسبة الإيواء بالمستشفيات 100 بالمائة من طاقة استيعابها ووصلت كذلك الى 100 بالمائة بالنسبة لاسرة الانعاش واسرة الاوكسيجين.واوضح بخصوص اجراءات الحجر الشامل بمعتمدية نابل ان حظر الجولان سيتواصل من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا مع منع التنقل من والى معتمدية نابل على ان يقع خلال اسبوع الحجر من 27 جوان الى 3 جويلية غلق جميع المحلات، والفضاءات التجارية المفتوحة، للعموم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، مع الدعوة الى عدم مغادرة المنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية، بالاضافة الى منع كل التجمعات والحفلات الخاصة والعامة، وتعليق التظاهرات سواء كانت علمية او رياضية او ثقافية وغيرها، ومنع ارتياد دور العبادة.وتقرّر، في ذات السياق، ضمان استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، مع استثناء المعنيين بالتنقل في اطار الاختبارات والامتحانات الوطنية، والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية، واستثناء الانشطة الحيوية بالتشاور مع الوزارات القطاعية.اما بخصوص بقية المعتمديات، فقد تمّ إقرار الحجر الصحي الموجّه بداية من الاحد ولمدة اسبوعين من 27 جوان الى 11 جويلية على أن يكون حظر الجولان من الثامنة ليلا الى الخامسة صباحا مع رفع الكراسي، ومنع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم بداية من الرابعة مساء، بالاضافة الى منع التجمعات والحفلات العامة والخاصة، ومنع ارتياد دور العبادة.واشار والي نابل بخصوص عمليات التلقيح أنها ستتواصل مع ضرورة الاستظهار بارسالية الدعوة لتلقي التلقيح.وجدّد الدعوة، بالمناسبة، لكافة المواطنين للالتزام بهذه القرارات، والتقيّد بالاجراءات الوقائية وتراتيب الحجر الشامل والحجر الموجه، مؤكدا انه سيتم ردع كل المخالفين لهذه التراتيب.