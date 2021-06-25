هجرة غير نظامية : وحدات الحرس تنقذ عشرات المجتازين من الغرق وتلقي القبض على 305 أشخاص (الداخلية)

أنقذت وحدات الحرس الوطني في عدد من مناطق البلاد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عشرات المهاجرين غير النظاميين من الغرق، بعد تعرض مراكبهم للعطب وألقت القبض في عمليات مختلفة على 305 أشخاص "حاولوا اجتياز الحدود البرية والبحرية خلسة".فقد ألقت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية بالمقيسم من ولاية مدنين، الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص (يحملون جنسية دولة مغاربية)، بعد أن تم ضبطهم بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الجمعة.وحسب ذات المصدر، تمكنت دورية مشتركة بين فرقتي الارشاد الحدودي للحرس الوطني والحدود المتنقلة بحزوة من ولاية توزر من إلقاء القبض على مجتازين إثنين، حاملين لجنسية دولة افريقية (جنوب الصحراء).وقامت دورية تابعة للمنطقة البحرية بنابل، الخميس، بنجدة وإنقاذ 30 مجتازا للحدود البحرية خلسة بسواحل مدينة الحمامات، بينهم مفتش عنه من أجل "استهلاك مادة مخدرة".وتمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بالكتف من ولاية مدنين من انقاذ ونجدة 267 مجتازا "كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا، إلا أن مركبهم تعرض للعطب داخل المياه الاقليمية الوطنية"، وفق بلاغ الداخلية.وباشرت فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير قضية عدلية في شأن ثلاثة أشخاص موضوعها "محاولة سرقة مركب بحري والمشاركة في ذلك" قصد تنظيم عملية هجرة غير نظامية.وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن جميع الموقوفين.