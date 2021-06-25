وصول وفد الترجي التونسي الى القاهرة والاهلي في تربص تحضيري

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وصل وفد فريق الترجي الرياضي التونسي الى القاهرة مساء امس حيث يخوض يوم غد السبت بملعب السلام ( س20 توقيت تونس ) مباراة اياب الدور نصف النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا مع الاهلي المصري .وكان في استقبال وفد الترجي الذي يتقدمه رئيس النادي حمدي المدب كل من محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة ومحمود الخطيب رئيس نادي الاهليومن جهة اخرى دخل فريق النادي الاهلي المصري تربصا تحضيريا امس بالقاهرة . وكان المدرب الجنوب افريقي للفريق بيتسو موسيماني قد وجه الدعوة ل23 لاعبا لخوض التربص التحضري وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.وكان الاهلي فاز ذهابا الاسبوع الماضي في تونس 1-صفر