المكتب الجامعي لكرة القدم يقرر الدعوة إلى جلسة عــامة عادية بداية شهر أوت المقبل ويعين جلال القادري مدربا وطنيا مساعدا

قرر المكتب الجامعي الجامعي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعــاء 23 جوان 2021 برئاسة الدكتور وديع الجرىء :- تدعيم الاطار الفني للمنتخب الوطني للأكابر بجلال القادري في خطة مدرب وطني مساعد .- تعين الشاذلي المبروكي في خطة مدرب حراس المنتخب الوطني أكابر ومستشار فني مكلف بالإشراف على تكوين مدربي حراس النخبة .- تدعيم الإطار الفني بمعد بدني على أن يقع اختياره لاحقا.-الدعوة إلى جلسة عــامة عادية بداية شهر أوت 2021 على أن يتم تحديد التاريخ النهائي بعد أن يرد على الجامعة تحييث قرار التاس المتعلق بملف فريق الهلال الرياضي الشابي.- الدعوة إلى جلسة عامة خاصة بكرة القدم المحترفة و ذلك يوم 24 جويلية 2021 .- الدعوة إلى عقد مجلس الرابطات .- إحداث ترتيب جديد للأندية المحترفة classement FTF - Pro يعتمد على محصول النقاط المتعلق بنشاط الجمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الرابطة المحترفة حسب ضوارب تنازلية من آخر موسم إلى غاية قبل الأخير ، وقد عهدت هذه المهمة للجنة الفيدرالية للمسابقات. ويأتي هذا النوع من الترتيب أسوة بما معمول به للاتحاد الدولي classement FIFA والاتحاد الافريقي .- الدعوة إلى عقد مجلس وطني فني استشاري بمشاركة مجموعة من اللاعبين الدوليين والمدربين والمديرين الفنيين السابقين والذين شاركوا سابقا في تظاهرات اقليمية أو عالمية إضافة إلى المديرين الفنيين وإلى مدربي الرابطة المحترفة .