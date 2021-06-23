اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا توصي بتفعيل البروتوكول الصحي الخاص بقاعات الأفراح

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مثل تفعيل البروتوكول الصحي الخاص بقاعات الأفراح وإحداث آليات لمراقبة مدى الالتزام به، أبرز توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المنعقدة أمس الثلاثاء، وفق ما كشف عنه ،اليوم الأربعاء، رياض دغفوس عضو اللجنة العلمية ومديرعام المركز الوطني لليقظة الدوائية و المكلف بمتابعة البحوث حول اللقاحات والتوصيات بالحملة الوطنية للتلقيح.وعبر دغفوس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن وجود مخاوف كبيرة من ارتفاع انتشار فيروس كورونا خلال هذه الصائفة جراء إقامة حفلات الزواج والخطوبة والختان والنجاح وغيرها التي يتميز بها هذا الموسم وذلك دون الالتزام بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بهذه المناسبات .وأفاد أن اللجنة العلمية أوصت بوضع آليات لمراقبة مدى التزام قاعات الأفراح بالبروتوكول الصحي الخاص بها والمتمثل، بالخصوص، في تقليص عدد المدعوين إلى 50 بالمائة بالنسبة لقاعات الأفراح المغطاة والى 30 بالمائة بالنسبة للقاعات المفتوحة، والالتزام بالتباعد بين الطاولات وتحديد عدد مقاعدها ووضع معقمات على كل واحدة منها .و أبرز دغفوس أن اللجنة العلمية أوصت عموما بضرورة وضع الآليات الكفيلة بالتثبت من مدى تطبيق اجراءات البروتوكول الصحي الخاص بكل القطاعات، خاصة وأنها لاحظت أنه غالبا ما يقع خرقها من قبل المواطنين.ووصف عضو اللجنة العلمية الوضع الوبائي في علاقة بانتشار فيروس كورونا في تونس بـ "الخطير جدا" ويتميز ،خلال الفترة الأخيرة، بالخصوص بسرعة العدوى وبخطورة الإصابات وبتأثيرأوسع على الشرائح العمرية الصغيرة .