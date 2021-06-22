تراجع الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بنسبة 25،6 بالمائة في موفى ماي 2021

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سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي زيادة بنسبة 25،6 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021 لتبلغ قيمتها 987،7 مليون دينار، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الأخيرة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.كما ارتفع عدد المشاريع المصرّح بها بنسبة 25،8 بالمائة لتبلغ 1424 مشروعا. ويتوقع أن تمكّن هذه الاستثمارات من إحداث 19،731 موطن شغل جديد.وللتذكير فإنّ 58 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها تعلّقت، إلى موفى ماي 2021، بعمليّات توسعة وتجديد التجهيزات. وسجّلت، في الواقع، الاستثمارات المخصّصة لإحداث مشاريع جديدة انخفاضا بنسبة 40 بالمائة ولم تتخط قيمتها 416،5 مليون دينار.وسجّلت ، من جهة أخرى، الإستثمارات المصرّح بها في الصناعات المصدّرة كليّا زيادة بنسبة 39،9 بالمائة، وخاصّة، في النشاطات المتعلّقة بالصناعات الغذائيّة والميكانيكيّة والكهربائيّة والصناعات الكيميائية والنسيج والملابس.وتقلّصت في المقابل الاستثمارات الموجّهة للصناعات المخصّص انتاجها للسوق المحليّة بنسبة 44 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021.ولاحظت وكالة النهوض بالاستثمار والتجديد، أيضا، أنّ الاستثمارات الصناعيّة الأجنبيّة أو بالشراكة تقلّصت بنسبة 29 بالمائة وتلك الموجّهة إلى مناطق التنمية الجهويّة بنسبة 19،7 بالمائة.وارتفع عدد المشاريع المنتفعة بمنح الاستثمار بعنوان التنمية الجهويّة، إلى موفى ماي 2021، إلى 106 مشاريع باستثمارات جمليّة تقدّر ب285،2 مليون دينار. واستحوذت على منح استثمار بقيمة 38،7 مليون دينار. وستمكن هذه المشاريع من إحداث 4422 موطن شغل.