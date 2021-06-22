الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الثلاثاء 22 جوان 2021

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قفصة : تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة ورصد 15 إصابة



صفاقس: ارتفاع نسبة الايواء باقسام العناية المركزة ووحدات "كوفيد" سببه قبول مرضى من ولايات مجاورة وليس انتشار الوباء في الجهة" (المدير الجهوي للصحة)





سليانة : نسبة التحاليل الإيجابية بلغت 62 بالمائة من مجمل التحاليل خلال اليومين الماضيين (المدير الجهوي للصحة )

مدنين-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و80 اصابة جديدة

سليانة-كوفيد 19: تسجيل 5 وفيات و134 إصابة جديدة خلال 48 ساعة

قبلي-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الكاف: تسجيل 04 حالات وفاة و121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

قفصة: تسجيل 7 وفيات و88 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" من 17 الى 20 جوان

جندوبة: وفاة ثلاثة اشخاص واصابة 67 اخرين بفيروس "كورونا"

أحصت الإدارة الجهوية للصحّة في قفصة خلال الساعات 24 الأخيرة وفاة شخصين آخرين جرّاء إصابتهما بعدوى فيروس كورونا , ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات النّاجمة عن الوباء منذ بدء إنتشاره منذ أزيد من عام , إلى 526 وفاة.وأعلنت إدارة الصحّة اليوم الثلاثاء أيضا عن رصد 15 إصابة جديدة بهذا الفيروس بعد إجراء إختبارات للكشف عن الفيروس على 32 عيّنة أي بنسبة إيجابية للتحاليل بلغت 46 بالمائة.ووفق ما كشفت عنه وزارة الصحة أمس الإثنين بخصوص مستجدّات الوضع الوبائي في البلاد، حسب نسب الإصابات بين السكّان خلال الأسبوعين الماضيين، فإنّ ولاية قفصة مُصنّفة ضمن الولايات ذات نسب اختطار مرتفعة، وهي المناطق التي تتراوح بها الإصابات ما بين 50 و100 إصابة لكلّ مائة ألف ساكن.وحسب المدير الجهوي للصحة سالم ناصري ، يبلغ حاليا عدد المصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس بولاية قفصة 407 مصابين ، يتوزّعون وبتفاوت على كلّ معتمديات الولاية بإستثناء معتمدية قفصة الشمالية التي باتت خالية من الوباء منذ أكثر من أسبوعين.ويقيم ما لايقلّ عن سبعين مصابا بأقسام كوفيد ـ19 بالمستشفيين الجهويين بقفصة والمتلوي، وبالمستشفيين المحلّيين بكل من الرديف وأم العرائس.وإستنادا إلى ما كشفت عنه اليوم وزارة الصحّة بخصوص نسب الإيواء وإستغلال أسرّة الانعاش وأسرّة الاوكسيجين بالمستشفيات العمومية فإنّ نسبة الضغط على أسرّة الإنعاش بقفصة هي في حدود 97 بالمائة، في حين تبلغ نسبة الضغط على أسرّة الاوكسيجين 44 بالمائة.وطالت عدوى فيروس كورونا منذ شهر مارس من سنة 2020 وإلى الآن 8092 شخصا من ولاية قفصة , تُوفّي من بينهم 526 وتعافى 7159 شخصا.أبرز المدير الجهوي للصحة بصفاقس، جوهر المكني، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع نسبة الايواء التي تشهدها اقسام العناية المركزة ووحدات "كوفيد-19 " بجهة صفاقس، في المدة الاخيرة، يرجع اساسا الى قبول مرضى من ولايات مجاورة منها خاصة القيروان وسيدي بوزيد، وليس بسبب انتشار الوباء في الجهة.وأضاف، المكني، في تصريح لـ"وات"، انه بالتنسيق مع غرفة العمليات الاستراتيجية بوزارة الصحة سيتم اليوم تعزيز طاقة الايواء باقسام العناية المركزة وقسم "كوفيد-19" بمستشفيات صفاقس بـ20 سريرا للانعاش والاكسيجان، من أجل تخفيف الضغط على الولايات المجاورة خاصة منها القيروان التي يتم يوميا خلال الفترة الأخيرة قبول 10 مرضى منها.وبالعودة الى آخر مستجدات الوضع الوبائي بولاية صفاقس، تم خلال الـ24 ساعة الاخيرة، تسجيل حالتي وفاة ناجمتين عن الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و101 اصابة جديدة، مقابل تعافي 42 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات بالجهة منذ بداية ظهور الجائحة الى 1190 حالة، وعدد الاصابات المسجلة الى 37 ألفا و63 اصابة، من ضمنها 35 ألفا و285 حالة تماثلت للشفاء.وتفيد البيانات الواردة في البلاغ اليومي حول تحيين الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الصادر اليوم، عن الادارة الجهوية للصحة، بأن الاصابات الجديدة تم رصدها من ضمن 533 تحليلا مخبريا، اجريت امس الاثنين، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة.ويقيم حاليا، حسب ذات البيانات، 29 مصابا بالوباء في اقسام العناية المركزة، و190 مصابا بقسم "كوفيد-19 " بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، مقابل ايواء 37 مصابا بالمصحات الخاصة بالجهة.بلغت نسبة التحاليل الإيجابية في ولاية سليانة خلال اليومين المنقضيين 62 بالمائة من مجموع عدد التحاليل المنجزة وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بسليانة عادل الحدادي.وأضاف في تصريح اليوم الثلاثاء لـــ(وات) أن طاقة الاستيعاب بلغت 100 بالمائة بقسمي الإوكسيجين والإنعاش بالمستشفى الجهوي بسليانة و حوالي 70 بالمائة بالمستشفيات المحلية (آسرة الأوكسيجين)، وتحسبا لتطور الوضع الوبائي وإرتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات، أشار الحدادي إلى أن المصالح المختصة في شركة "آر ليكيد" (air liquide ) انطلقت اليوم في إعداد دراسة لتركيز حوالي 30 وحدة أوكسيجين بالمستشفى الجهوي بسليانة و من المنتظر أن يتم تركيز 10 وحدات أوكسيجين بقسم الكوفيد و20 وحدة بقسم الطب العام بعد أن تم وضعه على الذمة بطاقة استيعاب تبلغ 20 سريرا وفق قوله.و أكد المدير الجهوي للصحة في سياق متصل أن عمليات التنسيق مع مصالح الوزارة والهواء السائل متواصلة قصد تركيز بعض خزانات الأوكسيجين بالمستشفيات المحلية حسب طاقة الإستيعاب.يذكر أن ولاية سليانة سجّلت خلال اليومين المنقضيين 5 حالات وفاة و134 إصابة جديدةسجّلت ولاية مدنين حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" (لمصاب عمره 75 سنة)، إلى جانب رصد 80 اصابة محلية جديدة ارتفع بموجبها إجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 15 ألفا 860 إصابة منها 655 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وتتوزع الإصابات الجديدة، وفق ذات المصدر، إلى 29 اصابة بمعتمدية جرجيس، و12 اصابة بمدنين الشمالية، و11 اصابة ببن قردان، و9 بمدنين الجنوبية، و8 بسيدي مخلوف، و4 بكل من بني خداش وحومة السوق، واصابتين بأجيم، وإصابة واحدة بميدون.وسجلت الجهة 36 حالة شفاء منها 18 ببن قردان، و5 بكل من جرجيس ومدنين الجنوبية، و3 بحومة السوق، وحالتي شفاء بكل من ميدون وحالة شفاء واحدة ببني خداش، ليتطور العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الجائحة الى 14 ألفا و995 حالة.هذا وارتفع عدد الجرعات التي تم تقديمها في اطار حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" منذ انطلاقها الى 56 ألفا و57 جرعة منها 507 جرعات قدمها يوم أمس المركزان الجهويان للتلقيح بجربة ومدنين.سجّلت ولاية سليانة خلال اليومين المنقضيين 5 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" و134 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 259 وفاة و7497 إصابة مؤكدة، وفق آخر تحيين للادارة الجهوية للصحة بسليانة.وذكر المدير الجهوي للصحة، عادل الحدادي، اليوم الثلاثاء، لـ"وات"، أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 13 بسليانة المدينة، و3 ببرقو، و27 بقعفور، و 32 بمكثر، و6 بالعروسة، و11 بسيدي بورويس، و19 بالروحية، و3 بالكريب، و20 ببوعرادة.وأضاف أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة يبلغ حاليا 33 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و51 بالمستشفيات المحلية.كشف رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بمعتمدية سوق الأحد، وذلك بعد أن شهدت الجهة استقرارا في عدد الوفيات لمدة يومين، حيث ارتفع بموجب هذه الحالة إجمالي حالات الوفاة بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 307 وفيات.وأضاف الحداد، في تصريح لـ"وات"، أن ولاية قبلي سجلت كذلك 16 اصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الاخيرة، ارتفع على إثرها اجمالي الحالات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ اكتشاف اول حالة اصابة الى اليوم الى 8035 حالة منها 7577 حالة تعاف و151 حالة لا تزال مصنفة نشطةويظهر التحيين الجديد، الذي نشرته الادارة الجهوية للصحة لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة، حسب المعتمديات، تسجيل 2015 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 1930 حالة فيما لا تزال 33 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 52 وفاة، كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 1887 حالة اصابة تعافت منها 1805 حالة فيما لا تزال 15 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 67 وفاة.و تم رصد 1688 اصابة بمعتمدية دوز الشمالية الى حد اليوم منها 1605 حالات تعاف، فيما لا تزال 12 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 71 وفاة، وسجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 758 اصابة بالفيروس منها 719 حالة تعاف و لا تزال 03 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 36 وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 1248 اصابة منها 1151 حالة تعاف و37 حالة لا تزال مصنفة نشطة مــع تسجيل 60 وفاة.أما في ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تم احصاء 425 حالة اصابة مؤكدة منها 355 حالة تعاف، و51 حالة لا تزال مصنفة نشطة، مع تسجيل 19 وفاة اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم رصد 14 اصابة توفيت منها حالتان وتعافت باقي الحالات.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الثلاثاء في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة عن تسجيل 04 وفيات و121 إصابة جديدة بعدوى الفيروس وذلك بعد الكشف عن نتائج 265 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 19 و20 جوانوارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 347 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10158 حالة منها 9615 حالة تعافوحذر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني في تصريح ل(وات) من خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي بسبب الانتشار الواسع للجائحة في كامل ربوع الولاية قائلا إن الوضع أصبح " في غاية من الخطورة ويستدعي كل الحذر والحيطة" سيما بعد تواصل الضغط على المستشفيات وتسجيل اعداد كبيرة من الوفيات والإصابات المؤكدةودعا الجمني المواطنين إلى التقيد بالبرتوكول الصحي والى مزيد اليقظة والحذر، وذلك بهدف الحد من انتشار الوباء وكسر حلقة العدوى بالفيروسارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" بولاية قفصة إلى 524 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الفترة الممتدة من 17 جوان الى 20 جوان الجاري، وفق ما ذكرته الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الاكترونيةوكشفت إدارة الصحّة بقفصة امس الاثنين انه تم رصد 88 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء دفعة من التحاليل خلال ذات الفترة لمخالطين لمصابين آخرين أو من المُشتبه بإلتقاطهم لعدوى الفيروس.ويبلغ عدد الأشخاص المّصابين بفيروس "كورونا" بولاية قفصة من الذين ما زالوا حاملين للفيروس 396 شخصا، حسب آخر تحيين للوضع الوبائي بالجهة.تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" منذ بدء ظهوره في مارس 2020 إلى غاية يوم 20 جوان الجاري بلغ 8049 شخصا من ولاية قفصة، تُوُفّي منهم 524 شخصا، وتعافى 7129 شخصا اخر.إبراهيمتوفي اول أمس الاحد بولاية جندوبة ثلاثة اشخاص بسبب الاصابة بفيروس "كورونا"، كما كشفت التحاليل المخبرية التي شملت بذات اليوم 248 شخصا، إصابة 67 منهم بعدوى الفيروس.وبهذه الإحصائية المحيّنة من قبل الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة والصادرة صباح اليوم الاثنين، يرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بسبب فيروس "كورونا" بولاية جندوبة منذ بداية الجائحة الى 332 شخصا مقابل 6055 إصابة، أكثر من أربعين بالمائة منها بالدائرة الصحية التابعة لمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية.ويقيم الى ذات التاريخ بأقسام ال"كوفيد" بمستشفيات ولاية جندوبة 88 مصابا، وبقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة مصابان حالتهما خطيرة.ووفق ما أكدته منسقة خلية الازمة الصحية بولاية جندوبة رشيدة الغربي، فان الوضع الوبائي بالجهة "خطير جدا" ويستوجب اقصى درجات الحذر والحيطة والمتابعة وتكاتف كل الجهود للتقليل من مخاطر العدوى والسلالات الجديدة المحتملة.واكدت المديرة الجهوية للصحة بجندوبة ان الإدارة بصدد بعث لجنة علمية خاصة بولاية جندوبة مكلفة بتدقيق المراقبة والمتابعة ورفع مقترحاتها الى السلط الجهوي حتى تتخذ الإجراءات الكفيلة بكسر حلقات العدوى.ومن المفترض ان يعقد المجلس الجهوي للأمن اليوم الثلاثاء اجتماعا سيخصصه للنظر في الإجراءات الكفيلة بتطبيق البروتوكولات الصحية اللازمة والحد من ظاهرة الاستهتار وسط ضغوط اجتماعية واقتصادية لم تعد مقتنعة بعمليات الغلق وإيقاف الأنشطة على غرار المقاهي والمطاعم والمرافق الخدماتية الأخرى.