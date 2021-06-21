15 قتيلا و 28 جريحا نتيجة حوادث المرور خلال ايام الجمعة والسبت والاحد المنقضية

وات -

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي وتحديدا أيام الجمعة ، السبت و الأحد المنقضية ( 18 و19 و 20 جوان ) 15 قتيلا و 28 جريحا نتيجة حوادث المرور.واعتبر المرصد في بلاغ صادر اليوم الإثنين تلقت وكالة تونس افريقيا للانباء "وات " نسخة منه ، ان هذه الحصيلة تعد "مفزعة" علما وقد سبقتها حصيلة مماثلة خلال شهر ماي الماضي.وتعود الاسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهورية الى السهو و عدم الإنتباه و الافراط في السرعة و المجاوزة الممنوعة و عدم احترام الأولوية إلى جانب شق الطريق دون انتباه، وذلك وفق ذات البلاغ.ودعا المرصد في هذا السياق جميع السلط الجهوية منها بالخصوص رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية إلى القيام بما يتعين لوقف هذا النزيف ووقف "استهتار " بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات وذلك بكل صرامة.كما حث المرصد في بلاغه كل النسيج الجمعياتي و المؤسساتي في كل الجهات إلى الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية و التحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق و دعوتهم الى الإستعمال الآمن للفضاء المروري.واشار المرصد ايضا الى الدعم الكبير الذي يعول عليه من قبل مختلف وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة بكل الولايات وذلك بهدف ايلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية القصوى مفسرا ان ايلاء الاهمية لهذا الموضوع تكون من خلال توجيه البرامج الاعلامية نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق و توجيههم نحو الإحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات.