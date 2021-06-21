سيدي بوزيد: تراجع إنتاج عنب المائدة من 23 ألف طن إلى حوالي 17 ألف طن

وات -

سجّل إنتاج عنب المائدة بولاية سيدي بوزيد تراجعا من 23 ألف طن الموسم الماضي الى 17 فاصل 4 ألف طن هذا الموسم، وفقرئيس مصلحة الارشاد والانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مفيدة قادري.وأوضحت قادري، في تصريح لـ"وات"، أن انتاج العنب بالجهة يتركز بالأساس في معتمدية الرقاب بنسبة 95 بالمائة من جملة الصابة ومن مجموع المساحات المخصصة لإنتاج الكروم والتي تبلغ بالرقاب 750 هكتارا من إجمالي 946 هكتارا بكامل الجهة،مشيرة إلى أنه من المنتظر افتتاح موسم جني العنب مطلع شهر جويلية القادم.يذكر أنه من ابرز انواع العنب التي تنتج في ولاية سيدي بوزيد نجد "سيبار"، "سيدلاس"، و"فكتوريا"، ورود قلوب والمسكي بكميات اقل.