معهد الاحصاء: المبادلات التجارية تسجل خلال ماي 2021 مستوى اقل ب 6 بالمائة مقارنة بالوضع ما قبل جائحة كورونا

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تراجعت المبادلات التجارية لتونس خلال ماي 2021 وللشهر الثاني على التوالي، مسجلة مستويات أقل بنسبة 6 بالمائة من تلك التي كانت عليها قبل بداية كوفيد -19 في حين زاد العجز التجاري بنحو 2ر378 مليون دينار وفق المعهد الوطني للاحصاءوكشف المعهد ، في بيان حول التجارة الخارجية بالاسعار الجارية لشهر ماي2021 ، ان العجز التجاري لتونس تفاقم بشكل طفيف خلال ماي 2021 ليبلغ 1ر1554 مليون دينار مقابل 9ر1175 مليون دينار خلال شهر أفريل 2021وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ، وفق بيانات المعهد ، تراجعا 3ر7 نقطة في ماي 2021 مقارنة بشهر افريل 2021 حيث بلغت نسبة 8ر69 بالمائة.وتراجعت الصادرات بنسبة 5ر9 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2021، وهو أكبر انخفاض مسجل منذ بداية 2021 بينما ظلت الواردات في حدود 5000 مليون دينار للشهر الثالث على التوالي.واستمرت الصادرات ، بعد انخفاضها بنسبة 8ر1 بالمائة خلال شهر أفريل 2021 ، في التراجع بنسق أسرع من خلال الانخفاض بنسبة 4ر9 بالمائة خلال شهر ماي 2021واسهمت جميع القطاعات في هذا الانخفاض باستثناء قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية التي سجلت تحسنا بنسبة 4ر9 بالمائة خلال شهر ماي في ظل تراجع صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14 بالمائة وقطاع النسيج والملابس 4ر12 بالمائة الأكثر مساهمة في الانخفاض الإجمالي للصادرات.و انخفضت ، في نفس السياق ، صادرات قطاع الطاقة في تونس، بنسبة 10 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر4 بالمائة وفق نفس البيانات .وحافظت الواردات السلعية ، على نفس المستوى للشهر الثاني على التوالي، علما وان واردات النظام التصدير الكلي ارتفعت بنسبة 9 بالمائة مقابل انخفاض في النظام العام بنسبة 4ر4 بالمائةويعود هذا الاستقرار على المستوى العام للواردات الى اقتران ديناميكية مسجلة على مستوى شراءات المواد الخام وشبه المصنعة من خلال زيادة بنسبة 9ر8 بالمائة ومنتجات السلع النصف مصنعة 8ر10 بالمائة مقابل انخفاض حاد في مشتريات المنتجات الغذائية بنسبة 4ر26 بالمائة ومنتجات الطاقة بنسبة 7ر11 بالمائة .وسجلت الواردات التونسية ، دون اعتبار الطاقة، ارتفاعا طفيفا بنسبة 8ر1 بالمائةوشهدت الصادرات مع الاتحاد الاوروبي تراجعا هاما بنسبة 9ر7 بالمائة نتيجة الانخفاض الهام المسجل في مبيعات تونس مع الشركاء الاوروبين على غرار فرنسا 6ر4 وألمانيا بنسبة 9ر12 بالمائة وإسبانيا بنسبة 4ر11 بالمائة و في المقابل شهدت صادراتنا الى إيطاليا تحسنا بنسبة 2ر5 بالمائة .وتراجعت الصادرات التونسية ، في نفس النطاق ، مع كل من الصين بنسبة 4ر58 بالمائة وتركيا بنسبة 6ر65 بالمائة وروسيا بنسبة 5ر19 بالمائة.وسجلت الواردات استقرارا مع دول الاتحاد الأوروبي لتبلغ 4ر0 بالمائة وارتفاعا مع الصين 5ر2 بالمائة ومع تركيا 3ر10 بالمائة مقابل تراجع في المشتريات من منطقة المغرب العربى بنسبة 5ر10 بالمائة وروسيا بنسبة 1ر45 بالمائة.