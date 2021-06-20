تطور الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنسبة 83 بالمائة مع موفى ماي 2021

تطورت قيمة الإستثمارات الفلاحية الخاصة، المصادق عليها من الوكالة الوطنية للاستثمارات الفلاحية، بنسبة 83 بالمائة موفى شهر ماي 2021 لتبلغ 8ر169 مليون دينار (م د)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.انتفعت الإستثمارات المصادق عليها بمنح جملية تعادل 4ر52 م د، أي ما يمثل 9ر30 بالمائة من حجم الإستثمار المصادق عليه. ويتوقع ان تعمل هذه الاستثمارات على إحداث 1390 موطن شغل قار.وتطوّرت الإستثمارات في نشاط غراسة الأشجار المثمرة بنسبة 151 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، لتبلغ 3ر43 م د مقابل 2ر17 م د، في الفترة ذاتها من سنة 2020. وتمت المصادقة على إقتناء 562 جرارا فلاحيّا مقابل 290 جرارا سنة 2020.وزادت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان والباعثات على التوالي بنسبة 33 بالمائة (5،20 م د) وبنسبة 68 بالمائة (3،8 م د).ومرّت قيمة الإستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد الساحلي من 3 م د، موفى ماي 2020، الى 5 م د سنة 2021.وارتفعت الإستثمارات في قطاع الخدمات بـ 129 بالمائة، خاصّة، في أنشطة النقل المبرد وخدمات حفر الآبار والبحث والتنقيب عن المياه وخدمات تجميع الحليب. يذكر أنّ إنعقاد لجان إسناد الإمتيازات قد توقف خلال شهري أفريل وماي من السنة المنقضية نتيجة الحجر الصحي الشامل.في حين، تراجعت الإستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتقتصر الوكالة على المصادقة على 3 عمليّات مرتبطة بتربية الأسماك في الأقفاص العائمة بولاية المنستير بقيمة 0،7 م د.وتقلّصت الإستثمارات المصادق عليها في قطاع التحويل الأوّلي بنسبة 72 بالمائة نظرا للمصادقة على 9 عمليّات فقط بقيمة 5 م د.وفي ما يتعلق بالإستثمارات في الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة، صادقة الوكالة على 62 عمليّة استثمار تضمّنت مكوّنات الطّاقة الشمسيّة بقيمة 13،1 م د علما أنّ منحة الطاقات المتجددة بلغت قيمة 4 م د.وتم التصريح بحوالي 2899 عمليّة استثمار، موفى ماي 2021، بقيمة 8ر554 م د، مقابل 2052 عملية بقيمة 4ر387 م د، موفى ماي 2020، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 2ر43 بالمائة على مستوى القيمة.